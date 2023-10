IL “CAPITONE” HA CRITICATO UN TWEET IN CUI IRENE MONTERO, MINISTRA DELL’UGUAGLIANZA, PRENDEVA LE DISTANZE DALLA STRETTA DI MANO TRA VON DER LEYEN E NETANYAHU (“NON NEL MIO NOME”, AVEVA SCRITTO MONTERO)



Botta e risposta sui social tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ed Irene Montero, ministra dell’uguaglianza, e Pablo Iglesias, il leader storico di Podemos.

Al centro dello scontro la guerra tra Israele e Hamas.

Il primo a attaccare è il leader della Lega. Criticando un tweet in cui la ministra prendeva le distanze dalla stretta di mano tra Ursula von der Leyen e Bibi Netanyahu (“Not in my name”, aveva scritto Montero), Salvini aveva risposto “Prima ancora di provare a nascere, il (forse) il nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e Israele, con la ministra dell’Uguaglianza (contraria all’unità contro il terrorismo islamico…”.

Molto dura la replica della ministra, sempre su X: “Vicepresidente, lei sta legittimando le violazioni del diritto penale internazionale, come le punizioni collettive, e difendendo l’impunità per i crimini di guerra? L’Europa – ha concluso Montero – è nata dalla vittoria dell’antifascismo sui colpevoli di genocidio”.

Molto più veemente la reazione di Pablo Iglesias, ex vicepremier ma oggi non più deputato: “In Spagna ci sono ancora membri del governo che difendono i diritti umani, la legalità internazionale e il diritto all’esistenza della Palestina. Mentre in Italia c’è un governo con fascisti e ridicoli codardi come te. Ti auguro il meglio”.

A queste parole, Iglesias ha allegato la foto di qualche anno fa del leader della Lega nella piazza Rossa con indosso una maglietta con la faccia di Putin.

