GRAN PARTE DI CHI VIVE IN STRADA VIVE A ROMA (22 MILA), POI MILANO E NAPOLI… PER LA MAGGIOR PARTE SI TRATTA DI ITALIANI DI MEZZA ETÀ “VITTIME” DELLA CRISI ECONOMICA O DI UN DIVORZIO. NEL 2022 IN ITALIA NE SONO MORTI 393



Nel Paese i senzatetto sono quasi 100mila. L’Istat a fine 2021 ne ha censiti 96.197. Sono perlopiù uomini (67%), italiani (62%) e con un’età media di 41 anni. Impietoso il confronto con il resto della popolazione: in media si muore a 84 anni, le persone senza dimora a circa 47.

Le cause? Le condizioni di salute precarie (37%). Il 23% del totale in Italia vive a Roma (22mila). Milano ne conta 8.541, Napoli 6.601 (con la quota di donne più elevata), Torino 4.444.

È una strage invisibile solo per chi si gira dall’altra parte. I morti l’anno scorso sono stati 393. Più di uno al giorno. I corpi (e le croci) disseminati per strada, sui marciapiedi, sulle panchine, tra i cartoni-giaciglio sono visibili ed esposti.

Secondo l’osservatorio della Fiopsd (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) “le morti sono raddoppiate”. È il bilancio più pesante degli ultimi 3 anni: l’incremento è del 55% rispetto al 2021 e dell’83% rispetto al 2020.

(da agenzie)

