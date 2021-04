ORA LE RINUNCE CREANO PROBLEMI DA TEMPO PREVEDIBILI



Torna a crescere anche in Piemonte, soprattutto a Torino, la percentuale di quanti, chiamati a vaccinarsi con Astrazeneca, rinunciano a sottoporsi alla somministrazione. Al momento le disdette si attestano intorno al 10- 20% con punte del 25% per quanto riguarda la città di Torino mentre in provincia le defezioni sono minori.

A rilevarlo, a colloquio con l’Adnkronos, il consulente per l’emergenza Covid, Pietro Presti che sottolinea “non si tratta di una percentuale altissima ma dopo l’incremento di metà marzo era diminuita e ora sembra nuovamente in ripresa anche per un effetto mediatico che certamente sta impattando sulla percezione del rischio del vaccino Astrazeneca”.

Tre, in particolare, spiega Presti sono, ad oggi, i tipi di defezione registrati, c’è chi proprio non si presenta all’appuntamento, chi adduce motivi di impossibilità e chi, invece, rifiuta esplicitamente Astrazeneca.

“Difficile dire se la maggior parte delle defezioni sia legata al tipo di vaccino anche perché si tratta di persone che avevano dato la pre adesione e quindi erano intenzionate a vaccinarsi. Sicuramente tra questi, immagino, possa esserci qualcuno che non vuole quel vaccino”.

Che contraccolpi, dunque, possono avere queste defezioni sulla campagna vaccinale? “La campagna non si ferma qui, noi stiamo cercando di riparare a queste defezioni con l’overbooking che, però è sempre uno strumento un po’ delicato da utilizzare perché non c’è mai la certezza assoluta che vi si possa accedere, sia con la cosiddetta ‘panchina vaccinale’ che prevede la chiamata last minute e che sarà attivata già da domani con le pre adesione per la fascia 60-69”, conclude Presti.

Anche in Lombardia si è presentata la stessa situazione. Infatti ci sono state il 15-16% di mancate presenze agli appuntamenti per la somministrazione del vaccino Astrazeneca. A fornire la cifra è Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università San Raffaele di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Lombardia.

“Non è un caso che mentre per Pfizer e Moderna i rifiuti o le mancate vaccinazioni dopo la chiamata sono intorno al 3-5%, per AstraZeneca in Lombardia abbiamo avuto anche il 15-16% di mancate presentazioni alla somministrazione. È una situazione non bella da gestire”, sottolinea l’esperto a Sky Tg24.

(da agenzie)

