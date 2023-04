SI SPOSTA SOLO CON AUTO DI LUSSO E HA UNA PASSIONE PER IL LUSSO SFRENATO… LE CONVERSAZIONI CHE I SERVIZI SEGRETI DI ZELENSKY HANNO TROVATO NEI SUOI DISPOSITIVI CONFERMEREBBERO LE ACCUSE



«Pasha Mercedes». Lo chiamano così a Kiev il metropolita Pavlo Lebid della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca, arrestato con l’accusa di spionaggio dall’Sbu ucraina, i servizi di sicurezza del presidente Volodymyr Zelensky.

Pavlo Lebid, vicario del monastero delle grotte di Kiev dal 1994 ed ex deputato del partito delle Regioni filorusso. Lebid, alias «Pasha Mercedes» — è stato soprannominato così perché si muove solo su auto di lusso — è un personaggio discusso.

Contrario alle operazioni ucraine in Donbass fin dal 2014, oppositore del movimento di Euromaidan e degli studenti che vi hanno preso parte, nemico giurato del sindaco di Kiev Vitaly Klitschko e dei giornalisti in generale (li ha aggrediti più volte, spezzando loro arti e lanciando anatemi di ogni tipo)

L’Sbu dice di aver raccolto prove fondate riguardo al coinvolgimento del metropolita. In particolare, è stato stabilito come nei suoi discorsi pubblici abbia ripetutamente offeso i sentimenti religiosi degli ucraini, umiliato le opinioni dei credenti di altre fedi e cercato di creare atteggiamenti ostili nei loro confronti, nonché fatto dichiarazioni che giustificano o negano le azioni della Russia.

L’Sbu hanno anche pubblicato frammenti delle conversazioni personali del metropolita che confermerebbero le accuse mosse contro di lui. In una delle conversazioni riferite si rallegrerebbe per l’occupazione di Kherson, definendo quella della Federazione Russa «una guerra tra America e Russia fino all’ultimo ucraino».

(da Il Corriere della Sera)

This entry was posted on domenica, Aprile 2nd, 2023 at 16:16 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.