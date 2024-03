E A CHIOGGIA, IN PROVINCIA DI VENEZIA, IL SINDACO LEGHISTA, MAURO ARMELAO, HA ROTTO CON FRATELLI D’ITALIA



Una nuova rottura in Veneto all’interno della coalizione di centrodestra si consuma a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove alle prossime elezioni comunali si presenterà una coalizione con Forza Italia e liste civiche a sostegno dell’ex vicesindaco, Gianluca Posocco, mentre Lega e Fdi corrono con un proprio candidato, Giovanni Braido.

E tra le civiche in appoggio a Posocco vi è quella capitanata da Gianantonio Da Re, europarlamentare e storico esponente leghista espulso nelle scorse settimane per aver criticato Matteo Salvini, e che a Vittorio Veneto è stato sindaco.

Posocco – riportano i quotidiani locali – sarà presentato domani nella cittadina trevigiana alla presenza del coordinatore regionale veneto degli Azzurri, Flavio Tosi.

“L’apporto di Toni Da Re a questo gruppo – ha dichiarato Posocco – è determinante. Toni avrà la sua lista. E oltre alla sua ci sarà naturalmente la lista di Forza Italia, unico partito a far parte di questa coalizione, che ha avuto molto coraggio nell’appoggiare questo progetto che ingloba tutta la città ed è aperto alla società civile”.

La Lega rompe con Fratelli d’Italia a Chioggia (Venezia), dove il sindaco Mauro Armelao ha comunicato di aver sciolto l’intesa politica con la segreteria di Fdi, ma di essere convinto di avere i numeri per governare. Lo riportano oggi i quotidiani locali.

La rottura, ha scritto Armelao in una nota, si è consumata “dopo quattro mesi di tira e molla, iniziati con la revoca delle deleghe all’ex vice sindaco Daniele Tiozzo ‘Brasiola’ in quota FdI, revoca concordata con il loro segretario provinciale di Venezia”.

Tra le motivazioni la “grave assenza” di due consiglieri comunali in occasione dell’esame della previsione di bilancio per il 2024, che ha dato inizio alla crisi. “In più occasioni – prosegue il primo cittadino – con l’appoggio della lista civica, di Forza Italia e Lega avevamo trovato una quadra che potesse sistemare la situazione, ma puntualmente qualsiasi scelta veniva ostacolata dal segretario locale di FdI.

Fin dal nostro insediamento in più occasioni e per i più svariati motivi lo stesso segretario creava tensioni interne che facevano perdere di vista il nostro principale obiettivo, e cioè il bene della nostra città; credo che sia ormai giunto il momento di tornare ad amministrare con serenità la città”

(da agenzie)

