C’è la flat tax (non quella salviniana e neanche quella berlusconiana). Ci sono l’aumento delle pensioni minime, il taglio del cuneo fiscale, il sostegno alla natalità, l’estensione delle prestazioni mediche coperte da ticket e la riduzione dell’IVA sui beni di prima necessità.

Cosa manca? La spiegazione di come tutto ciò possa diventare realtà e le coperture per queste misure che – a spanne – avranno un costo di decine e decine di miliardi di euro.

Il programma del centrodestra, quello ufficializzato nella giornata di ieri, sembra essere una sorta di letterina a Babbo Natale. Senza tenere conto di quanto costerà tutto questo sacco pieno di giochi da dare in pasto agli elettori.

Quindici punti in cui il programma centrodestra ha provato a sintetizzare la propria missione una volta vinte le elezioni del prossimo 25 settembre. Promesse elettorali che hanno un costo spropositato e che non possono essere compatibili neanche con la possibile cancellazione (anche se Berlusconi, nei giorni scorsi, ha parlato di rimodulazione) del reddito di cittadinanza.

Ma Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia dove pensano di trovare i fondi per coprire tutto ciò che hanno scritto in quel documento? Questo è un mistero e probabilmente resterà tale, come spiega Paolo Russo sul quotidiano La Stampa.

Quali siano i costi di un’operazione così vasta, il programma dei patrioti non lo dice. Ma sicuramente a fare la somma si potrebbero superare i 100 miliardi di euro che nemmeno il più spregiudicato dei condoni potrebbe compensare. Lasciando così immaginare che al momento di passare dalle parole ai fatti si andrà poi a sfogliare la margherita per decidere a chi dare e a chi no.

Prendiamo come esempio l’unica riga in cui si parla apertamente della tassa piatta, ovvero quell’aliquota unica che già nella dinamica annunciata nel documento non sarà unica: “Estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese”.

Insomma, sembra più essere una promessa che risponde al coro: votateci e poi vedremo cosa riusciremo a fare.

Perché la sola ipotesi di optare per la versione salviniana della flat tax (quella al 15%, irrealizzabile), come abbiamo spiegato nei giorni scorsi, ha un costo tra i 50 e gli 80 miliardi di euro. E quella Berlusconiana (al 23%, che per dinamica non aiuterebbe le classi sociali meno abbienti) ha costi simili. E un discorso analogo può essere fatto anche per l’aumento delle pensioni minime che nel programma centrodestra viene solo accennato senza fornire alcun dettaglio.

“Innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità”.

Innalzamento di quanto? A mille euro anche per chi non ha mai potuto versare contribuiti come annunciato da Silvio Berlusconi? Un aumento che, come spiegato dagli economisti Boeri e Perotti avrebbe un peso annuo sulle casse dello Stato di circa 33 miliardi di euro. Ma, anche in questo caso, nessun dettaglio viene fornito sulle coperture.

E chi paga?

Questi sono solamente due aspetti (quelli cavalcati maggiormente da Salvini e Berlusconi) del programma centrodestra. Ma le 17 pagine che annunciano i 15 punti programmatici non forniscono dettagli. Insomma, manca un lavoro di ragioneria per identificare i costi di questa macro-operazione che contiene solamente spese e nessun taglio.

Perché, come spiega Marco Zatterin su La Stampa: “I quindici punti del programma tracciano una lunga teoria di spese, costi, esborsi generosi e minori entrate. Iniziative declinate come se non ci fosse un domani, come se il denaro si creasse da solo e non avessimo già il terzo peggior debito del pianeta. Tanto che nei 17 fogli del patto con gli elettori non appare il termine lotta all’evasione e nemmeno l’idea della frode fiscale. Tagli quasi zero.”

Quindici paragrafi che, dunque, sono economicamente insostenibili.

