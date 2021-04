“I CONTAGI AUMENTERANNO, IL COPRIFUOCO E’ INDISPENSABILE: RIDUCENDO LA MOBILITA’ DIMINUISCE I CONTAGI”



Gran parte dell’Italia comincia a riaprire. Oggi riaprono bar, ristoranti, cinema e teatri, ci si può spostare liberamente tra le Regioni in fascia bianca e gialla e milioni di studenti tornano in classe. Scienziati ed esperti si sono però detti preoccupati dall’allentamento delle restrizioni, con ancora quasi mezzo milione di attualmente positivi e una campagna di vaccinazione che procede a rilento. Abbiamo fatto il punto della situazione con Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe. Ecco cosa ci ha detto.

Molti esponenti della comunità scientifica hanno avvertito sui rischi delle riaperture in queste precise condizioni, lei cosa ne pensa?

Il Decreto Riaperture, con il suo “rischio ragionato” è indubbiamente una decisione politica sul filo del rasoio se guardiamo ai dati della pandemia e alle coperture vaccinali, si affida molto alla responsabilità dei cittadini: chiaramente se le graduali riaperture saranno interpretate come un “liberi tutti”, una nuova impennata dei contagi rischia di bruciare la stagione estiva.

Le polemiche sulle riaperture si sono concentrare specialmente sul coprifuoco, che alla fine è stato mantenuto alle 22. Come giudica questa misura?

È una misura anti-assembramento che, riducendo la mobilità e le interazioni sociali, diminuisce la probabilità del contagio, in particolare tra i più giovani che, oltre ad avere le maggiori occasioni di socialità, saranno gli ultimi ad essere vaccinati. Guida la popolazione a rispettare le regole, anche perché la sua violazione è sanzionata e rispetto ad altre misure per contenere la diffusione del virus è molto semplice da applicare. Personalmente sono favorevole al mantenimento del coprifuoco in questa fase della pandemia

Crede che potremo essere costretti a introdurre nuovamente restrizioni per la stagione estiva?

Al fine di garantire l’irreversibilità delle riaperture, è cruciale che Governo e Regioni elaborino una strategia esplicita e condivisa per arginare la verosimile risalita dei contagi e, soprattutto, un piano di medio-lungo periodo per uscire dalla pandemia che tenga conto, oltre che delle coperture vaccinali, di scenari epidemiologici e criticità mai risolte in 14 mesi di pandemia. Tuttavia, il ritorno al giallo e la riapertura delle scuole determineranno inevitabilmente una risalita dei contagi, solo parzialmente mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto per l’aumento delle temperature che riduce l’effetto aerosol. Peraltro è impossibile in tempi brevi ridurre l’incidenza settimanale dei nuovi casi al di sotto di 50 casi per 100.000 abitanti, soglia massima per riprendere un tracciamento efficace. Infine, la vaccinazione di over 70 e fragili avrà un impatto rilevante nei prossimi mesi su ospedalizzazioni e decessi, ma non sulla circolazione del virus perché la copertura vaccinale della popolazione è ancora esigua. In sintesi, se il sistema per assegnare i colori alle Regioni rimane in vigore, sarà la circolazione del virus e il suo impatto sui servizi ospedalieri a dettare la necessità di nuove restrizioni.

Quando crede che sarà possibile completare la campagna vaccinale, visti i ritardi che ci sono stati e le nuove raccomandazioni su AstraZeneca e Johnson & Johnson?

La macchina organizzativa delle Regioni sta finalmente prendendo il giusto ritmo, ma purtroppo le consegne vengono annunciate con 10-15 giorni di anticipo, per cui non è semplice fare previsioni temporali. Se le forniture continuano con questo ritmo, entro fine maggio dovrebbe avvicinarsi al traguardo la vaccinazione degli over 80, della fascia 70-79 e delle persone fragili. Entro fine giugno la fascia 60-69 dovrebbe ricevere almeno una dose. Sul resto della popolazione, oltre alle forniture dei vaccini, pesa anche il tasso di adesione che non conosciamo.

Il Governo ha annunciato un Pass verde per spostarsi tra le Regioni arancioni e rosse, ma che potrebbe essere utilizzato anche per accedere ad alcuni eventi. Pensa che sarà uno strumento utile?

Difficile predire l’utilità di uno strumento che presenta tre limiti rilevanti. Innanzitutto, l’impossibilità di garantire al 100% la non contagiosità di una persona vaccinata, guarita dall’infezione, o con un tampone negativo, in particolare se antigenico. In secondo luogo, le incertezze sulla legittimità costituzionale dello strumento, oltre che quelle sulla privacy già sollevate dal Garante. Infine, i tempi per l’implementazione della Piattaforma nazionale digital green certificate, un sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

(da Fanpage)

This entry was posted on lunedì, Aprile 26th, 2021 at 16:13 and is filed under denuncia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.