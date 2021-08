EVVIVA LA CLASSE DIRIGENTE SOVRANISTA, UNA GARANZIA PER LA DEMOCRAZIA



A quanto pare nella Lega c’è pure chi ammicca ai nazisti. Dopo il caso del sottosegretario Claudio Durigon, che ha detto di voler dedicare nuovamente il parco di Latina ad Arnaldo Mussolini, cancellando così i nomi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a cui è attualmente intitolato, spunta fuori il leghista Andrea Santucci, di Colleferro, che si dichiara favorevole a chiamare nuovamente piazzale dei Partigiani, a Roma Ostiense, piazzale Adolf Hitler.

Fino a settembre Santucci, un vigile del fuoco, è stato consigliere comunale e capogruppo di Matteo Salvini a Colleferro. Poi, sconfitto alle elezioni, ha proseguito nella militanza. Uno dunque dei colonnelli del Capitano nella provincia romana.

Intervenendo via social nel dibattito su Durigon, di cui il Pd, il Movimento 5 Stelle, Leu e parte della stessa destra chiedono le dimissioni, ecco dunque il leghista Santucci a difesa della storia, che non va “cancellata” o “coperta”.

Lui ha le idee chiare e non spegne il fuoco delle polemiche anzi, sostenendo di essere favorevole a parco Mussolini a Latina, fa il contrario: “Se solo avessi il potere di farlo anche piazzale dei Partigiani a Roma Ostiense mi piacerebbe che tornasse a chiamarsi piazzale Hitler”.

Di più: “Mi hanno insegnato che la storia insegna e nel bene e nel male questa è la nostra storia, credo anche che per la cecità di alcuni perdiamo moltissimo in termini di turismo nel voler nascondere”.

E c’è da immaginarsele le frotte di turisti pronte a mettere le tende fuori dalla stazione ferroviaria di Roma Ostiense se verrà rispolverato il nome del capo del nazismo, dato da Mussolini a quel luogo per omaggiare il leader nazista in visita a Roma.

(da La Repubblica)

