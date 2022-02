VUOLE ACCREDITARSI IN AMERICA COME CREDIBILE RISPETTO AL PUTINIANO SALVINI… 90 DOLLARI PER I MASOCHISTI CHE VOGLIONO ASSISTERE, CON 295 DOLLARI BIGLIETTO PER TRE GIORNI COSI’ PUOI ASCOLTARE ANCHE LE CAZZATE DI TRUMP E BOLSONARO



Giorgia Meloni (ri)vola in America. La presidente di Fratelli d’Italia parte oggi alla volta di Orlando, Florida, dove la temperatura già supera i trenta gradi. Meloni parteciperà al Cpac 2022, la Conservative political action conference, la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, inaugurata da Ronald Reagan nel ’74.

È la seconda volta per lei; la prima nel 2019, quando spiegò la sua visione dell’Unione europea: «Una grande confederazione di Stati nazionali liberi e sovrani, con le sue radici greche, romane e cristiane contro l’Europa dei Macron e delle Merkel, di chi vuole sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali verso i tecnocrati europei» .

Prenderà la parola sabato alle 12.45 (le 18.45 in Italia) per il panel “Cpac: The Whole World is Watching”. In agenda anche una serie di incontri con gli altri leader presenti. Star della kermesse, che dura fino a domenica, sarà Donald Trump: il suo intervento è in programma sabato pomeriggio. «Ci divertiremo» , assicura in un video promozionale.

Alla conferenza partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti e leader internazionali. Dall’Inghilterra arriva Nigel Farage, che ha guidato il Regno Unito fuori dalla Ue. Dal Brasile Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair. E poi attori, musicisti, star del wrestling.

Per assistere al Cpac si pagano 90 dollari al giorno, ma si può acquistare anche un biglietto valido da oggi a domenica per 295 dollari.

(da La Stampa)

