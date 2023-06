NEL 2022 LA SPERANZA DI VITA IN ITALIA È DI 80,5 ANNI PER I MASCHI, 84,8 PER LE FEMMINE… I POCHI PISCHELLI ITALIANI NON SANNO CHE FARE DELLA LORO VITA: 1 SU 5 NON STUDIA E NON LAVORA E 1 SU 10 MOLLA LE SUPERIORI PRIMA DEL DIPLOMA



Siamo i più anziani d’Europa, secondi nel mondo solo al Giappone. Abbiamo 187 anziani ogni 100 giovani, quello che in statistica viene definito la piramide rovesciata. Ma abbiamo anche un altro record europeo: siamo il Paese con la più alta aspettativa di vita alla nascita. È la fotografia del rapporto «Noi Italia» dell’Istat.

Nel 2022, la speranza di vita alla nascita della popolazione residente italiana è di 80,5 anni per i maschi e di 84,8 per le femmine. […] Un altro dato salta agli occhi: in Italia più di uno studente su dieci tra i 15 e i 19 anni, oltre l’11%, abbandona gli studi superiori. L’altro numero, subito dopo, è che quasi un giovane su cinque tra i 18 e i 24 anni (il 19%) appartiene alla categoria dei cosiddetti neet, ovvero ragazzi che non studiano e non lavorano.

Aggiungiamo: nel 2022 la quota di adulti tra i 25 e 64 anni con al massimo la licenza media è di quasi il 40% (37,4%). E sono di più gli uomini (40,1%) che le donne (34,8%). L’investimento nell’istruzione rispetto al prodotto interno lordo è sotto la media europa: 4,1%, il nostro, contro una media del 4,9%.

Perdiamo il 42% dell’acqua. Lo 0,1% della popolazione residente (quasi 65 mila abitanti) abita in 15 Comuni in cui è, addirittura, completamente assente il servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile.

(da il Corriere della Sera)

