E’ STATO UNO DEI PRIMI AD ARRUOLARSI NELLE FORZE SPECIALI DELLA LEGIONE INTERNAZIONALE: “UNA SCELTA DI CORAGGIO E DI LIBERTA'”



“Buongiorno, perdoni il disturbo, sappiamo che lei è un giornalista ed è stato in Ucraina dove ha trascorso del tempo con nostro figlio Karel, volontario ceco che combatteva con le forze speciali al fianco delle truppe di Kiev. Qualche settimana fa la nostra creatura è morta, è stato ucciso dai russi. Abbiamo bisogno di saperne di più sul nostro amato Karel, la sua perdita è uno strazio inimmaginabile che ci dilania ogni giorno. Vorremmo avere notizie su cosa faceva negli ultimi tempi, video e foto. La ringraziamo per il suo aiuto, ci comprenda siamo distrutti”. Erano i primi di maggio quando abbiamo ricevuto questo messaggio via Whatsapp da un numero sconosciuto. Erano i genitori Karel Kučera il volontario ceco, appunto, che avevamo conosciuto a febbraio nella zona di Kupiansk, estremo lembo dell’Oblast di Kharkiv a ridosso del confine con la Russia, una delle zone più calde per combattimenti.

Eravamo “embedded” (inquadrati) col Ghost Team, le forze speciali della Legione internazionale, una delle esperienze che pochissimi riescono a fare e che era stata possibile grazie alla profonda amicizia che mi lega a uno di loro, Alessio volontario italiano originario della Sardegna.

“Siamo il Ghost Team, operiamo come fantasmi, ma quando il nemico ci vede….”, questo il biglietto da visita con cui si sono presentati i fantasmi dell’ardimento.

Le missioni dei Ghost vanno oltre, come dice il loro motto “Only One Way” con tre triangoli sovrapposti. Intervengono come “first responders”, per arginare un’improvvisa offensiva dei russi dalle posizioni trincerate in mezzo ai boschi, dove il conflitto a fuoco si trasforma in un inferno. O per compiere operazioni di sabotaggio, contro velivoli russi con l’uso dei lanciarazzi e coadiuvati dai sistemi missilistici antiaerei. Oppure, ed è questa la loro specialità, ci sono le azioni oltre le linee del nemico. “Andiamo a liberare i villaggi occupati dai russi o entriamo nelle zone dove staziona il nemico per catturarlo e portarlo indietro al fine di ottenere informazioni per la prossima missione”.

Karel faceva tutto questo e lo faceva dall’inizio perchè, assieme ad Alessio e lo stesso Ghost, leader dell’omonimo gruppo, è stato uno dei primi ad arruolarsi nella Legione Internazionale all’indomani dell’invasione ordinata da Vladimir Putin.

Dopo un addestramento durissimo, è entrato nei corpi speciali, l’elité degli stranieri reclutati in Ucraina per combattere contro i russi. Insomma, Karel era un veterano nonostante la sua età, avrebbe compiuto 23 anni lo scorso 24 giugno. Ed invece il fuoco nemico ha stroncato la sua giovane vita proprio mentre faceva quello in cui più credeva, difendere la libertà. “Piango tutti i giorni, il dolore è insopportabile, non riesco ad andare a lavorare e vivo solo grazie al fatto che ho un altro figlio, altrimenti probabilmente mi suiciderei”, ci racconta la mamma del combattente caduto.

Karel Kučera è nato il 24/06/2000 ed è morto il 18/03/2023 nei pressi del villaggio di Khromivka vicino a Bakhmut. Ha studiato al ginnasio della città di Nove Strašecí, ha conseguito il diploma di scuola superiore nel maggio 2019. Giocava a calcio e a tennis, era appassionato di tuffi e di kickboxing, ma faceva anche lezioni di canto.

Dall’età di 15 anni, emergeva sempre il suo carattere di leader tra i ragazzini con cui frequentava i campi estivi ogni vacanza. Gli piaceva sciare sulle Alpi, navigare i fiumi in canoa, andare in bicicletta. Leggeva Remarque, Hemingway, tanti libri in inglese.

Al liceo ha recitato in un gruppo teatrale e ha diretto opere di vario genere. Scriveva racconti, scattava foto, vagava nella natura, partiva nel pomeriggio per escursioni notturne e fotografava tutto ciò che incontrava lungo la strada. Amava la musica, adorava suo fratello che di sette anni più piccolo ed era attaccassimo ai suoi genitori e tutti i familiari.

Aiutava la nonna e il nonno in giardino e ad un certo punto aveva deciso di trasferirsi da loro per prendersene cura. Poi però c’era anche la passione per l’addestramento militare e l’ardire di imbracciare il fucile se il suo Paese fosse stato invaso come era accaduto mezzo secolo prima con i Sovietici.

Così come avrebbe difeso qualunque altra Nazione europea aggredita dai nemici della libertà come la Russia. E così a febbraio è partito. E così ha incontrato Alessio e gli altri. E così è diventato un combattente di elitè.

È stato uno dei primi ad entrare nel team, è stato uno dei membri fondatori assieme a me, K, Indiana, Ghost, Bruce – racconta Alessio – Un combattente eccellente sempre col sorriso. Al fronte mi prendeva in giro quando gli elicotteri passavano sopra le nostre teste. Io detesto il rumore degli elicotteri e lui mi guardava attraverso il balaclava e mi faceva il segno del rotore e poi rideva, e ridevano tutti i fratelli della squadra. Lo faceva sempre quella meravigliosa canaglia”.

Alessio non nasconde il dolore profondo della perdita: “Mi manca moltissimo perché siamo stati 24 ore su 24 assieme per più di un anno, abbiamo fatto una quantità enorme di missioni, era un pilastro del team, molto giovane, un soldato molto tecnico, intelligente a livello tattico ed era una persona splendida”.

Un combattente con una fredda serenità da samurai, questo è il Karel che abbiamo conosciuto anche noi a febbraio, quando ci ha raccontato che era di vedetta mentre i russi bombardavano senza sosta attorno alla base dove si trovavano i Ghost: Quando senti il fischio la bomba arriva anche a venti metri è stato uno dei momenti più bizzarri della mia vita”, ci ha raccontato mentre in sottofondo partivano colpi di artiglieria in entrata e in uscita.

Poi però è arrivata quella maledetta missione a Bakhmut, nel pieno della battaglia per la conquista della Stalingrado ucraina, e quella dannata telefonata che ci è arrivata nel pieno della notte: “E’ stato un delirio, una carneficina ieri notte, Ghost (il leader polacco il cui vero nome è Michal) Kevin, Karel e Sebastian sono caduti in battaglia. Sono morti”.

“Il mondo è in debito con Karel per i suoi sforzi e sacrifici nella lotta per la libertà e la democrazia. È morto, ma vivrà per sempre nei cuori dei suoi cari, dei suoi compagni di squadra e del popolo ucraino, come un martire – ci dice K un altro dei fondatori -. Si può diventare soldati, ma si nasce guerrieri e, fortunatamente per noi, Karel è nato come tale. Nonostante le difficoltà che ha sopportato durante molti scontri, ha continuato a combattere e non si è mai tirato indietro. Ha aperto la strada agli altri e ha dato a tutti un esempio da seguire per il successo sul campo di battaglia”. Ma come sovente accade in guerra ad onore corrisponde dolore.

“Ho implorato Karel ogni giorno di tornare, eravamo terribilmente preoccupati per lui e ora siamo una famiglia in rovina”, ci ha ripetuto in tante telefonate la mamma chiedendoci per settimane di non scrivere di Karel, di non mostrarne le foto senza balaclava, perché il dolore era ancora devastante, non avrebbero retto. Poi un messaggio ai primi di luglio: “Siamo pronti è giusto raccontare la storia di Karel per tutti coloro che come lui hanno fatto una scelta di coraggio e libertà. Per rendergli l’onore che merita”.

E così lo abbiamo fatto qui in questi spazi de La Stampa, dove avevamo ospitato per primi la storia di Ghost e di Karel. “Molte persone mi dicono che sono forte e che loro stessi non sarebbero in grado di sopportare un tale fardello per il loro bambino, ma non sanno cosa sta succedendo nella nostra mente tutto il giorno – ci spiega la mamma in uno degli ultimi messaggi di qualche giorno fa – Non sanno quanto è desolata tragicamente la nostra famiglia e quanto la vita ci sembra talvolta vuota. Viviamo solo per il nostro figlio più piccolo, l’unico ormai”.

Prima di chiudere la conversazione i genitori di Karel ci hanno regalato una serie di foto che ripercorrono la vita del figlio, fino a quelle in mimetica quando si addestrava ma senza balaclava. Ed è quella che abbiamo scelto di pubblicare. Perchè Karel, ora che sei lassù, nella casa comune di chi come te ha combattuto per un ideale, finalmente puoi mostrare il tuo volto di giovane guerriero.

(da La Stampa)

