LA DONNA, AVVOCATO CHE DA 28 ANNI VIVE IN EMILIA-ROMAGNA, È STATA BERSAGLIATA DA FRASI DEL TIPO “UN AIUTO CONCRETO ALLA SOSTITUZIONE ETNICA”; “FUORI DALL’ITALIA…”



Si candida alle elezioni amministrative di Maranello, in provincia di Modena, e viene bersagliata sui social da offese razziste ed anche sessiste. È la vicenda che si è trovata ad affrontare Khaoula Kanjaoui, avvocato 30enne, originaria del Marocco e da 28 anni nel Modenese. L’ondata di odio social (“Un aiuto concreto alla sostituzione etnica”, “Fuori dall’Italia”, il tenore dei ‘commenti’) è stata ripresa dalla stampa locale, attraverso la quale Kanjaoui spiega come abbia vissuto l’accaduto: “Mi ha fatto male”.

A finire nel mirino degli haters sono stati i profili della lista che vede la 30enne candidata per un posto in consiglio comunale, ‘Italia del Futuro’. “Situazione spiacevole ed inaspettata – aggiunge l’avvocato -. Un odio non legato a un episodio o ad una divergenza di vedute politiche rispetto alla mia lista, ma contro la mia persona”. Un episodio che, in ogni caso, non frena la sua volontà di entrare per la prima volta in politica: “Questa vicenda mi ha spinto a reagire subito e a lottare ancora di più”.

(da agenzie)

