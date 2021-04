L’IRRESPONSABILITA’ DI UNA MINISTRA, MA NESSUNO NE CHIEDE LE DIMISSIONI PERCHE’ FA PARTE DELLA CONFRATERNITA SOVRANISTA



La domanda che, frequentemente, si è percepita distintamente nelle metropolitane di questa prima mattinata di zona gialla in diverse regioni italiane dopo tanto tempo è stata: posso andare al ristorante la sera?

Spesso la risposta era suffragata, nel suo connotato positivo, dalle dichiarazioni che, nel week-end, sono state rilasciate dal ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini.

E’ arrivata la smentita ufficiale del ministero dell’Interno, che ha chiarito cosa si potrà e cosa non si potrà fare in questa zona gialla.

L’occasione è un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero: «Voglio chiarire un punto – ha detto Maria Stella Gelmini -: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni».

Dunque, si andrebbe a configurare una sorta di permesso speciale, per circolare anche nelle ore del contrastatissimo e dibattutissimo coprifuoco serale, nel caso in cui un cittadino fosse andato a consumare un pasto in un ristorante a ora di cena.

Parole che hanno alimentato le speranze dei ristoratori – che speravano in questo modo di prolungare maggiormente il proprio servizio al tavolo – e hanno creato false aspettative nei cittadini.

Qualche ora dopo, infatti, è arrivata la doccia fredda del Viminale, con una circolare ufficiale inviata ai prefetti. Le parole sono chiare: non si può circolare dopo le 22, nemmeno se si va a cena fuori in un ristorante.

«Di particolare rilevanza – si legge nel documento – è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021 consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia compresa tra le ore 5 e le ore 22».

La domanda si può andare al ristorante la sera, dunque, deve prevedere questa risposta: si può cenare in un locale soltanto se si prevede il rientro nella propria abitazione entro le 22. In più si potrà cenare soltanto in quei ristoranti che prevedono un dehors all’aperto.

Non ci sono regole speciali: anche perché sarebbe complicatissimo farle rispettare.

(da NextQuotidiano”)

