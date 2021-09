BATTUTE ED EMOTICON A SFONDO RAZZISTA



Un nuovo scambio nella chat della giunta di Voghera, di cui LaPresse è venuta a conoscenza, rischia di scatenare una nuova bufera sull’amministrazione comunale di cui faceva parte Massimo Adriatici.

Il 20 luglio scorso l’assessore alla Sicurezza aprì il fuoco in una piazza uccidendo il 39enne Youns El Boussettaoui.

In una conversazione su Whatsapp, che risale al marzo 2021, la sindaca Paola Garlaschelli scriveva: “Ma in tutto ciò il marocchino che chiedeva elemosina è annegato??”.

La frase scatena le risate del vicesindaco Simona Virgilio e dell’assessore alla scuola William Tura.

Come già succedeva in una precedente conversazione rivelata da LaPresse, il tema della discussione è sempre quello dell’ordine pubblico e in particolare di una panchina usata da alcuni senzatetto: “Purtroppo non bastano più i nostri vigili, ci vuole ben altro”, scriveva l’assessore Giancarlo Gabba aggiungendo al commento un’immagine di una bomba.

Anche Massimo Adriatici, l’assessore oggi agli arresti domiciliari, interviene suggerendo di “togliere la panchina”, seguita da una faccina che piange dal ridere.

(da agenzie)

Correlati