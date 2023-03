SI DIMENTICA UN PICCOLO DETTAGLIO: IN QUEL CASO NON C’ERA STATA UNA STRAGE. ERA UN GIORNO NORMALE



l karaoke di Salvini e Meloni ha scatenato un’ondata di indignazione perché è avvenuto all’indomani del consiglio dei ministri farsa a Cutro, dopo la strage dei migranti e mentre il mare ancora non aveva restituito nemmeno tutti i corpi.

Meloni e Salvini non hanno avuto il tempo e soprattutto la voglia di incontrare i sopravvissuti alla strage e i familiari delle vittime. E non hanno avuto nemmeno la dignità politica di invitare il sindaco di Crotone (che ha ospitato la camera ardente delle vittime) che aveva ‘osato’ denunciare l’insensibilità del governo.

E adesso la Lega per replicare alle accuse si è inventata un fotomontaggio per mettere a fianco la festa da ballo a cui partecipò la premier finlandese Sanna Marin al karaoke di Salvini e Meloni.

Peccato che Sanna Marin andò a ballare in un giorno qualsiasi per la Finlandia e per l’Europa.

I due reazionari al governo sono andati a fare il karaoke all’indomani della strage e mentre i soccorritori erano ancora in mare a recuperare i corpi dei dispersi. Avrebbero dovuto dichiarare lutto nazionale.

Hanno scelto il karaoke e il paragone con Sanna Marin è pietoso.

(da Globalist)

