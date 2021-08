LA FAMIGLIA “CHIEDE RISPETTO E SILENZIO, BASTA STRUMENTALIZZARLO”



Il “martirio” di De Donno. Il complotto sulla morte di De Donno. La voglia – in manifestazioni e post su Facebook – di volerlo innalzare a vero e proprio simbolo di una certa narrazione portata avanti da no-vax, da persone contrarie al Green pass, da coloro che hanno parlato – in questi mesi – di “dittatura sanitaria”.

Tutte cose che, stando alle parole della famiglia dell’ex primario mantovano che si è tolto la vita nella scorsa settimana, non erano affatto gradite e desiderate.

Una cugina in rappresentanza della famiglia di De Donno – che nel 2020 ha avuto molta visibilità mediatica per la sua proposta di cure del Covid-19 con il plasma iperimmune – ha scritto un post su Facebook in cui ha messo in evidenza come tutto ciò che si legge e si scrive sul web non sia assolutamente in linea con i desiderata del medico.

Silvia Talarico, una cugina di Giuseppe De Donno, ha voluto esternare pubblicamente il proprio disappunto e quello dell’intera famiglia del medico mantovano per quanto si sta verificando in questi giorni, dopo la notizia del suicidio dello stesso De Donno.

Il titolo del post è eloquente: il silenzio è la migliore cura. Anche i tag scelti sono significativi: ci sono la moglie Laura e la figlia Martina, ad esempio, oltre ad altri componenti della ristretta cerchia familiare del dottore. L’attacco è diretto a tutti coloro che hanno strumentalizzato la morte di De Donno:

«Chi lo conosce – si legge nel post – realmente sa che nulla di ciò che in questi tristi giorni stiamo leggendo su web, social, quotidiani e striscioni appesi per la città lo rappresentano. In questo drammatico momento il silenzio sarebbe la forma più grande di rispetto e di amore per lui e tutti i suoi cari. Vi ringraziamo per tutto l’amore che viene dimostrato, ma ci sono situazioni private che non possono e non devono essere strumentalizzate».

Basta, dunque, con le bufale sui social e le teorie del complotto relative alla morte di De Donno. Chi vorrebbe innalzarlo a simbolo, praticamente, non sa cosa sia il rispetto.

