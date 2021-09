L’EUROPARLAMENTARE SUI MEDIA CONTINUA A RIMEDIARE BRUTTE FIGURE



La leghista amata dai negazionisti che è stata zittita in più occasioni dagli esperti per aver sponsorizzato anche l’ivermectina che avvelena gli americani e per aver irriso la morte di un medico per Covid, si dice pronta a lasciare la Lega.

Lo ha detto in una intervista rilasciata al Foglio.

“Sto facendo dei ragionamenti. Mi sono presa qualche giorno per riflettere. Non mi riconosco più nella Lega e, come me, tantissimi elettori. E i risultati si vedranno alle prossime elezioni”.

Insomma, possiamo dire che l’europarlamentare no vax Francesca Donato saluta il Carroccio e se ne va? “Guardi, potrebbe essere tutto. C’è un mondo che si sente deluso da questo atteggiamento della Lega al governo: l’estensione del green pass è una legge fascista”.

E ancora rispondendo all’intervistatore: “Sono calma. E’ che io non sono lo zerbino di Draghi. Non posso stare zitta davanti a chi calpesta i diritti degli italiani”.

(da agenzie)

