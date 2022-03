UFFICIALMENTE L’AMANTE DEL MINISTRO È DISOCCUPATA, MA LE DUE FANNO UNA VITA DI LUSSO E LA 26ENNE ABITA IN UNA CASA DA 5 MILIONI DI EURO (ACQUISTATA IN CONTANTI) NEL CENTRO DI LONDRA DOVE OSPITA PARTY DA MILLE E UNA NOTTE



Nel suo appartamento milionario a Kensington, una delle zone più esclusive di Londra, erano noti i party da mille e una notte. D’altronde Polina Kovaleva, bellissima e biondissima 26enne, figlia dell’amante del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, non ne faceva mistero postando su Instagram (fino a poco tempo fa) immagini di abiti sfarzosi, viaggi, cene nei ristoranti più alla moda.

La sua casa, da 5 milioni di euro, era stata acquistata in contanti e senza mutuo, ma lei (così come la madre) non aveva alcun reddito. E ora proprio Polina – al pari degli oligarchi russi – è finita nella lista de bersagli delle sanzioni anti-Mosca imposte dal governo di Boris Johnson in risposta all’invasione dell’Ucraina.

(da Il Messaggero)

