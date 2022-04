“NON E’ COSI’ CHE SI FA LA PACE“: ANDATELO A DIRE AL VOSTRO AMICHETTO CRIMINALE



«La Farnesina avrà fatto le sue valutazioni. Di certo, la storia insegna che la pace si raggiunge con il dialogo e la diplomazia e non espellendo i diplomatici».

Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, attuale capo dipartimento Esteri del Carroccio ed ex ministro per gli Affari europei e per le Disabilità durante il governo Conte I, si è detto «stupito» dalla decisione del ministero degli Esteri di espellere dall’Italia 30 diplomatici, ritenuti agenti dei servizi segreti per conto di Mosca.

Da via Bellerio l’auspicio è che «si arrivi alla pace in Ucraina il prima possibile». Secondo l’esponente leghista «l’Italia deve lavorare per tutelare e salvare più civili possibili e al tempo stesso difendere gli interessi del Paese».

Una chiosa che ha fatto intendere che da via Bellerio, la decisione della Farnesina, e dunque dell’esecutivo guidato da Mario Draghi e di cui la Lega stessa fa parte, non è stata ben accolta, facendo peraltro velatamente intendere che l’azione del governo sulla guerra russa in Ucraina non sia sufficiente, secondo il Carroccio.

E le parole di Fontana sono subito state oggetto di replica da parte del ministro degli Esteri Di Maio, oggi in visita a Berlino, che ha derubricando la posizione del vice di Salvini a «provocazione a cui evito di rispondere», ribadendo che «l’azione del governo italiano mira al raggiungimento della pace: ci stiamo impegnando in questa direzione ogni giorno».

E il titolare della Farnesina, rispondendo al suo ex alleato del governo gialloverde ha infine aggiunto: «Abbiamo la necessità di tutelare i cittadini italiani e abbiamo agito per questioni di sicurezza nazionale».

(da agenzie)

Correlati