IN PIAZZA DEL POPOLO MENO DI MILLE PERSONE NONOSTANTE IL TRAINO DI PARLAMENTARI LEGHISTI



Fiaccole accese in piazza del Popolo a Roma “per accendere una speranza”, come spiegano i manifestanti. E slogan scanditi come “il vaccino siamo noi, il virus siete voi”, “libertà” e “giù le mani dai bambini”.

Ma le proteste che hanno animato dodici città d’Italia contro le norme sul Green Pass decise dal governo e la campagna vaccinale, da Milano a Palermo sono state un flop.

Meno di 200 persone stasera a Milano, Bologna e Torino, annullate a Genova e Napoli.

Nella Capitale sono meno di mille, dal pomeriggio fino a poco prima delle 22, quelli che si sono dati appuntamento in piazza del Popolo dove c’è stata anche la Lega ma senza Matteo Salvini. Che però non ha negato il via libera ai parlamentari del Carroccio. Oltre ai leghisti Simone Pillon, Alessandro Pagano, Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, hanno partecipato Vittorio Sgarbi e l’eurodeputato della Lega, Antonio Maria Rinaldi. Presente anche l’attore Enrico Montesano.§

Cori contro Draghi sono stati scanditi più volte.

Promotore della manifestazione l’avvocato Edoardo Polacco, “penalista al servizio del cittadino violentato dallo Stato”. È stato lui a mettere a punto una serie di denunce contro Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Ilaria Capua e il presidente dell’ordine nazionale dei medici Filippo Anelli, rei di disinformare sul Covid.

“Ne stiamo preparando una anche per Draghi”, assicura mentre i partecipanti hanno lasciato documento e firma raccolti dalla deputata ex M5S, Sara Cunial, conosciuta per le sue posizioni no-Vax.

Vicino staziona Davide Barillari, Carlo Martelli, senatore ex grillino, che prende il megafono tra la folla per tracciare il parallelo tra la discriminazione degli ebrei e quella dei non vaccinati. E nella piazza, anche oggi come sabato, spuntano stelle di David esibite dai manifestanti.

(da agenzie)

