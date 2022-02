BERLUSCONI SI VENDICA PER LA FRASE DELLA MELONI “AL CAVALIERE IO NON DEVO NIENTE”



«È un’irriconoscente». Berlusconi, davanti alla tv, non ha affatto gradito le parole di Giorgia Meloni che, ancora irritata per il finale di partita del Quirinale, aveva appena detto ai microfoni di Quarta Repubblica che lei «non deve niente» al Cavaliere.

Meno di due giorni dopo sono state cancellate le presenze degli esponenti di Fratelli d’Italia alle trasmissioni Mediaset di tutta la settimana. Che ci sia un nesso. fra i due fatti, è negato da fonti vicine ad Arcore. Ma la vicenda ha già acceso polemiche e arricchito il corposo capitolo della guerra nel centrodestra seguita alla rielezione di Sergio Mattarella.

Lunedì sera. Nel corso della trasmissione di Nicola Porro su Rete4, la leader di FdI si lascia andare a una filippica contro Matteo Salvini («Le sue scelte sono state folli») e, sollecitata dal conduttore, non risparmia una considerazione tagliente nei confronti di Silvio Berlusconi: «Quando io gli ho dato l’ok per la presidenza della Repubblica, non l’ho fatto per deferenza o sottomissione. Perché io a Berlusconi nella mia vita non debbo niente».

L’ira di Berlusconi

È la frase-chiave che ha scatenato la disfida politica-mediatica: se la prende l’ex premier, appena uscito dall’ospedale, e con lui i parlamentari a lui più vicini, Licia Ronzulli e Antonio Tajani.

Che poco dopo fa un tweet evocativo: «Aristotele passeggiava insegnando ai suoi discepoli. Fu interpellato da uno di loro: “Maestro qual è la cosa che svanisce prima in natura?”. Lui rispose: “La gratitudine”».

Di lì a poco, la storia prende una piega decisamente meno filosofica.

Mercoledì, nel giro di un’oretta, vengono annullati gli inviti già fatti, per trasmissioni Mediaset, a un paio di rappresentanti di Fratelli d’Italia: Galeazzo Bignami è cancellato dalla lista degli ospiti di Zona bianca. Elisabetta Gardini da quella di Dritto e Rovescio.

Gli addetti stampa di Fratelli d’Italia si sentono motivare l’improvviso rifiuto con la contemporaneità con il Festival di Sanremo. Motivazione singolare che non convince i meloniani, tanto più che politici di altri partiti partecipano regolarmente alle trasmissioni.

Vi è di più: salta pure la partecipazione di Guido Crosetto, che di FdI è fondatore ma non è formalmente un iscritto, alla puntata di Stasera, Italia in onda stasera.

