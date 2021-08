SCONFITTA DAI SUOI STESSI ELETTORI SUL GREEN PASS, LA SEDICENTE PATRIOTA VIRA SUI MIGRANTI… QUELLI CHE ARRIVANO SONO SOTTOPOSTI A TAMPONI E QUARANTENA, A DIFFERENZA DI CERTE TESTE DA CAZZO ITALIANE CHE CONTAGIANO IL PROSSIMO



Sconfitta sul green pass che non solo è stato approvato ma che ha visto milioni di italiani che è corsa a scaricarlo, a Giorgia Meloni non resta che tornare a parlare della inesistente invasione di clandestini, che in questa estate di ripresa non è assolutamente un’emergenza.

Ma tutta la retorica sta nel tentare di far passare il concetto (falso) che mentre gli italiani sono a casa per rispettare le norme anti-Covid arrivino turbe di migranti senza regole che portano le infezioni.

La verità è diversa: mentre c’è una minoranza irresponsabile politicamente protetta da Fdi che pensa di avere la libertà di contagiare il prossimo, i clandestini al loro arrivo vengono tamponati e vanno in quarantena.

Altro che blocco navale (illegale per le leggi internazionali), servirebbe un Tso per chi continua a diffondere il virus non rispettando le regole

(da agenzie)

