SI TRINCERA DIETRO LA PENOSA SCUSA CHE DEVONO DARLE 100 ORE DI FILMATO: NON SEI LA PROCURA, NESSUNO TI DEVE DARE UNA MAZZA



Corrado Formigli ha risposto con un invito: “Giorgia Meloni è invitata giovedì a Piazzapulita. Ci sarà anche il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e torneremo a parlare dell’inchiesta. Le porrò delle domande. Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione”.

Se non fosse che la leader di Fratelli d’Italia ha prontamente rifiutato e si è detta contraria al confronto pubblico prima di aver visionato le famose ‘100 ore di girato’ di Fanpage.it: “Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente)”

Il conduttore di Piazzapulita allora le ha ribadito l’invito, sollecitando la sua partecipazione al programma: “Giorgia Meloni, il nostro invito rimarrà valido fino alle 21.20 di giovedì 7 ottobre, a #Piazzapulita su La7tv. In modo da lasciarle la possibilità di rispondere nel merito sui contenuti dell’inchiesta di Fanpage da noi trasmessa. Cosa che mi pare finora non abbia ancora fatto”.

(da agenzie)

