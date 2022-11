A SHARM EL SHEIKH PER LA COP 27 E HA STRETTO LA MANO AL PRESIDENTE EGIZIANO AL SISI. NESSUNA PAROLA SUL CASO REGENI… IL COLLETTIVO “VERITÀ PER REGENI” INSORGE: “NO ALL’IPOCRISIA, L’EGITTO VIOLA SISTEMATICAMENTE I DIRITTI UMANI”



Non una parola. Un riferimento, anche di circostanza. Una telefonata alla famiglia, come avevano fatto tutti i governi che l’avevano preceduta. Il viaggio in Egitto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, comincia con quello che è in qualche modo un primato: questo è il primo governo che apre il dossier Egitto senza aver mai affrontato pubblicamente il sequestro, la tortura e la morte di Giulio Regeni.

La premier non l’ha fatto appena insediata, quando con un tweet ringraziò il presidente Sisi per gli auguri di inizio mandato. Non ha ritenuto opportuno nemmeno farlo ora, alla vigilia di un viaggio in qualche modo storico: un presidente del Consiglio italiano torna in Egitto dopo un omicidio così atroce e carico di significato politico come quello del ricercatore italiano, diventato in tutto il mondo un simbolo di come sia possibile calpestare ogni diritto umano.

Di più: organizza un bilaterale con il presidente di un Paese che da anni calpesta il diritto e i diritti, rifiutandosi persino di consegnare anche soltanto gli indirizzi dei quattro agenti imputati dell’assassinio Regeni, necessari per fare cominciare il processo nel nostro Paese.

Ed è il silenzio quello a cui si è affidata anche la famiglia Regeni. Convinti che non tocca ai “cittadini” dover pietire davanti al proprio Stato quello che sono convinti essere un diritto non loro, ma di tutti gli italiani: la verità e la giustizia, “perché” come più volte hanno ricordato Paola e Claudio Regeni, “qui non stiamo parlando del dolore di una famiglia a cui hanno torturato e ucciso un figlio. Ma in ballo c’è la democrazia di un Paese. Il nostro”.

Ma il collettivo di sostegno alla campagna per la richiesta di verità e giustizia per Giulio Regeni già ieri ha detto «no alla ipocrisia».

«L’Egitto è un paese che viola sistematicamente i DirittiUmani – si legge in un post sulla pagina Facebook “Giulio Siamo noi” –. Chiediamo al Parlamento ed al governo italiano di pronunciarsi per la non partecipazione dell’Italia».

(da agenzie)

