“LE SUE PAROLE SONO UNO SFREGIO ALLA CULTURA DELLA TOLLERANZA, SONO UNA PACCOTTIGLIA IDEOLOGICA REGRESSIVA”… MAGARI SPIEGACI COME FATE A SEDERVI ACCANTO ALLA FOGNA SOVRANISTA



La candidatura di Roberto Vannacci con la Lega alle prossime Europee è un detonatore pronto a fare click nella già sfilacciata maggioranza di destra. Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, intervistata da il Domani, dichiara tutto il suo dissenso verso il Generale.

“Il mio partito, da sempre, esprime una cultura moderata, liberale, inclusiva. Trovo le posizioni del generale Vannacci uno sfregio alla cultura della tolleranza e un inquietante inno alla cultura dell’odio”.

“Non mi intrometto nelle scelte altrui. Salvini ha scelto lo schema di una competizione da destra, nella maggioranza. Questo dà a Forza Italia una responsabilità maggiore: rappresentare anche quei moderati a disagio rispetto a queste scelte. Credo che le priorità degli imprenditori del Nord e dell’Italia che lavora e produce siano la crescita e il fisco, non questa paccottiglia ideologica regressiva. Forza Italia sarà la loro casa”.

(da agenzie)

