LA FRECCIATONA AI SOVRANISTI: “NON PROPONGONO PIÙ DI USCIRE DALL’EDIFICIO O DI ABBATTERLO, PROPONGONO SOLO DI NON AVERE PIÙ REGOLE”



Quasi sette anni dopo il primo discorso solenne, il presidente francese Emmanuel Macron è tornato alla Sorbona per «parlare del nostro avvenire, e quindi d’Europa». «Il mio messaggio oggi è semplice. Paul Valéry disse, alla fine della Prima guerra mondiale, che ormai sapevamo che le nostre civiltà erano mortali. Oggi dobbiamo essere lucidi sul fatto che la nostra Europa è mortale, può morire».

«Questo dipende solo dalle nostre scelte ma queste scelte sono da prendere adesso», perché secondo Macron «l’immenso rischio» nel corso del prossimo decennio è che l’Europa divenga più fragile, «circondata» dalle grandi potenze regionali, i suoi valori di democrazia liberali sempre più «criticati e contestati».

Macron ha chiesto un migliore controllo dei confini europei e la creazione di una «iniziativa di difesa europea» che sia «credibile» di fronte ai missili russi, compreso uno scudo missilistico europeo.

Il presidente francese ha cercato di spiegare il suo concetto di «Europa potenza»: «è un’Europa che si fa rispettare e garantisce la propria sicurezza; è un’Europa che accetta di avere dei confini e li protegge; è un’Europa che vede i rischi a cui è esposta e si prepara ad affrontarli», ha detto, chiedendo una «via d’uscita» da una forma di «minorità strategica».

La nostra Europa potrebbe morire, ha ripetuto Macron, «per uno scherzo della storia. In un certo senso, le idee europee hanno vinto la battaglia gramsciana: tutti i nazionalismi europei non osano più dire che lasceranno l’euro e l’Europa. Ma ci hanno abituato tutti a un discorso che è quello del sì ma, cioè intascherò tutto quello che l’Europa ha fatto, ma lo farò non rispettando le regole, sostanzialmente ignorando i valori fondanti dell’Europa», ha denunciato Emmanuel Macron. «Non propongono più di uscire dall’edificio o di abbatterlo, propongono solo di non avere più regole di comproprietà, di non investire più, di non pagare più l’affitto. Il rischio è che tutti gli altri diventino timidi. La risposta però non sta nella timidezza, ma nell’audacia».

Il presidente francese ha insistito sulla necessità di fare della difesa comune uno dei pilastri di questa nuova Europa potenza, più assertiva e unita al suo interno, specie in un momento in cui occorre mostrare coesione di fronte all’aggressività della Russia.

«Quando abbiamo un vicino che è diventato aggressivo, che ha capacità balistiche su cui ha innovato molto negli ultimi anni, che ha armi nucleari e ha dimostrato le sue capacità, è chiaro che dobbiamo costruire questo concetto strategico di una difesa europea credibile per noi stessi. Nei prossimi mesi, inviterò i nostri partner a costruire questa iniziativa di difesa europea. La deterrenza nucleare è al centro della strategia di difesa della Francia. È quindi un elemento essenziale per la difesa del continente europeo. È grazie a questa difesa credibile che potremo costruire le garanzie di sicurezza che tutti i nostri partner in Europa si aspettano e che serviranno anche a costruire il quadro di sicurezza comune, una garanzia di sicurezza per tutti».

Macron torna quindi a suggerire che l’arsenale nucleare francese potrebbe essere considerato come uno strumento per garantire la sicurezza di tutti i partner dell’Unione europea, nell’ambito di una difesa comune. «Si tratta di creare una vera intimità strategica tra gli eserciti europei».

Il presidente francese ha poi proposto la «creazione di un’accademia militare europea per formare i futuri leader militari e civili europei in materia di sicurezza e difesa», e di una «forza di reazione rapida per essere in grado di dispiegare rapidamente fino a 5.000 truppe in ambienti ostili entro il 2025, in particolare per venire in aiuto dei nostri cittadini».

Nel discorso sull’Europa che ha pronunciato questa mattina alla Sorbona, in vista delle elezioni europee del prossimo giugno il presidente francese Emmanuel Macron ha citato Enrico Letta, Mario Draghi e Matteo Renzi. “Il mercato unico è una azione di semplificazione. Enrico Letta, nel suo rapporto (sul mercato unico, ndr) ci ha appena proposto di proseguire la modernizzazione al servizio dei nostri compatrioti e imprese. Sono favorevole a che in effetti proseguiamo il mercato unico su settori che sono stati fino a ora ignorati da questo, l’energia, le tlc, i servizi finanziari”, ha affermato Macron.

“L’ultima condizione per il patto di prosperità è precisamente la capacità di investire, per dirla brutalmente, il denaro. Abbiamo oggi in Europa delle regole del gioco che non sono più adatte. Se consideriamo difesa e sicurezza, l’intelligenza artificiale, la decarbonizzazione delle nostre economie e il Clean Tech, ci troviamo di fronte a un muro di investimenti. Sto leggendo tutti i rapporti, quelli di Letta e Draghi, la Commissione scrive, c’è consenso, tutti dicono ci sono fra i 650 e mille miliardi in più. E’ molto. E non si può rimandare questo investimento, rimandare a domani questi investimenti”, ha affermato Macron, invocando uno “choc di investimenti pubblici”, “ad almeno raddoppiare capacità finanziaria dell’Europa”.

Il Presidente francese ha infine citato anche Renzi per il “Pass culture”, come è stato chiamato in Francia il provvedimento modellato sul bonus cultura che aveva varato l’allora esponente Pd quando era Premier. “Sapete che siamo sciovinisti” ma bisogna riconoscere che il Pass culture è stato introdotto da Matteo Renzi, ha affermato Macron

(da Il Corriere della Sera)

