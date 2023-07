LEGAMBIENTE DENUNCIA: “DAL MEGA YACHT SONO FUORIUSCITI MOTOSCAFI E MOTO D’ACQUA. NESSUNO È INTERVENUTO, NONOSTANTE DIVERSE SEGNALAZIONI ALLA GUARDIA COSTIERA”



Il mega yacht dello sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi e ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti ha invaso le acque protette dell’isola di Giannutri, in provincia di Grosseto, un paradiso naturale che conta circa una decina di abitanti in tutto.

A denunciarlo è Legambiente.

«Il 17 luglio il megayacht Opera, lungo 146 metri ha potuto fare liberamente il giro dell’isola, Parco nazionale dell’arcipelago toscano a terra e a mare, anche attraversando e sostando nell’area dei Grottoni, zona a tutela integrale», spiegano dall’associazione.

«Poi la lussuosissima isola galleggiante ha sostato in uno dei due corridoi di accesso non protetti e dal megayacht sono fuoriusciti dalla pancia motoscafi e moto d’acqua che hanno scorrazzato senza problemi nel mare protetto dell’isola, dove è precluso ai comuni mortali», aggiungono. Tutte azioni illegali

Legambiente denuncia, infatti, che nessuno sarebbe intervenuto, nonostante siano state effettuate diverse segnalazioni alla guardia costiera.

L’appello al Governo

Che ci tiene a fare un appello al governo: «Ci chiediamo cosa ne pensino i ministri dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, degli Esteri Antonio Tajani e delle Politiche del mare Nello Musumeci di quanto accaduto e se intendono protestare ufficialmente contro questa violazione della nostra sovranità ambientale e marittima, oppure se gli unici arabi da tenere a distanza siano solo quelli poveri, mentre ai super-ricchi in megayacht tutto è permesso e vengono accolti con gridolini e articoli di giubilo».

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Luglio 25th, 2023 at 20:51 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.