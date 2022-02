“DIRE CHE IL COVID NON E’ RISCHIOSO ED E’ PIU’ PROBABILE MORIRE FULMINATI E’ DA IRRESPONSABILI”



Le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini e Giorgia Meloni in merito alla vaccinazione dei propri figli non sono andate giù alla dottoressa Antonella Viola, professore Ordinario di Patologia Generale e Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricerca Pediatrica a Padova. Secondo la dottoressa, infatti, certi proclami non dovrebbero essere fatti.

Intervenuta a Le Parole, programma in onda su Rai3, Antonella Viola, a favore dell’inoculazione del siero anche ai più piccoli, si è detta felice per il primo alleggerimento delle misure effettuato da parte del governo. Per adesso si parla di rimozione dell’obbligo delle mascherine all’aperto, ma per Viola la strada della gradualità e della prudenza è da preferirsi. Da questo punto di vista, insomma, la dottoressa sposa il modello dell’esecutivo.

Togliere la mascherina, per la professoressa, è stato un cambiamento che ha permesso di tornare a «sorridere camminando per strada». «Vedo ancora tante persone che la usano, dovremo riabituarci alla normalità», ha aggiunto. «La mascherina all’aperto quando si è soli non serve a niente, nel momento di aggregazione serve, quando parliamo in gruppo sarebbe opportuno tirarla fuori ed indossarla».

In Italia l’allentamento delle misure sta avvenendo in maniera decisamente più lenta rispetto agli altri Paesi (alcuni dei quali, come il Regno Unito, toglieranno presto qualsiasi genere di restrizione), tuttavia per Viola la via scelta dal governo italiano è quella giusta.

«L’Oms e l’Ecdc hanno avvisato che non ne siamo ancora fuori, potrebbero arrivare altre varianti e bisogna procedere con cautela», ha puntualizzato. «Quindi ritengo che la strada intrapresa dal governo sia quella più giusta. Ok al ritorno alla normalità, ma non di punto in bianco, rischieremmo di fare dei passi indietro che sono ancora più dolorosi e fastidiosi, è meglio procedere con gradualità», ha aggiunto.

Le posizioni di Meloni e Salvini

Quanto alla somministrazione del siero ai bambini, Antonella Viola ha commentato le recenti dichiarazioni dei leader di Fratelli d’Italia e Lega. Legalmente, sia Salvini che Meloni hanno tutto il diritto di non vaccinare i loro figli, dato che, fra l’altro, non esiste alcun obbligo. Tuttavia, secondo la dottoressa, sarebbe «inopportuno andarlo a gridare ai quattro venti, soprattutto per la posizione che occupano nella società. La società italiana di pediatria ha detto chiaramente che i bambini devono fare il vaccino». Insomma, Antonella Viola prima ammette che vi è una libertà di scelta ma poi precisa che «non vaccinare non è la scelta giusta, perché i pediatri hanno preso una posizione chiara».

Quindi, secondo la dottoressa, Salvini e Meloni sono liberi di non vaccinare i figli, ma avrebbero dovuto «farlo in silenzio, senza lanciare proclami e non facendo disinformazione, perché dire che il Covid non è rischioso ed è più alto il rischio di morire essendo colpiti dal fulmine è disinformazione…».

(da agenzie)

