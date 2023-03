“LA MAGGIOR PARTE DEGLI OMOSESSUALI DI DESTRA LA DOMENICA LI INCONTRI A MESSA CON MOGLIE E FIGLI IN NOME DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE”



Ci sarà anche Francesca Pascale alla manifestazione di domani a Milano delle famiglie arcobaleno che protestano contro il divieto di registrare all’anagrafe i figli di coppie omogenitoriali imposto dal ministero dell’Interno a Palazzo Marino.

“La penso come Schlein e sfilerò per i diritti gay» ha detto a Repubblica l’ex fidanzata del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, dall’estate scorsa unita con un’unione civile alla cantane Paola Turci.

Pascale, che sfilerà accanto alla segretaria del Pd ma anche al Movimento Cinque Stelle, a + Europa e alle associazioni che hanno promosso il sit-in, ha avuto parole molto dure verso il centrodestra: «Abbiamo un governo che ci dice con la lama tra i denti come vivere la nostra vita coniugale quando nessuno di loro rappresenta la ‘teoria della famiglia tradizionale’ che rivendicano puntualmente con odio, violenza e populismo cercando di spaventare le persone meno informate».

E se appunto, nel groviglio della destra esistono molti omosessuali quanti al Gay Pride, la differenza sta nel fatto che «la maggior parte di quelli di destra la domenica li incontravi a messa con moglie e figli in nome della famiglia tradizionale».

(da agenzie)

