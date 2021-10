“QUELLA E’ LA SUA DIMENSIONE ESISTENZIALE, L’INTELAIATURA DEL SUO PARTITO E’ ANCORA QUELLA DA EX MSI”… “I MEDIA SONO STATI TROPPO INDULGENTI CON LEI”



Giorgia Meloni fatica a dirsi antifascista, “perché quella è la sua dimensione esistenziale, fondamentalmente. Lei viene da una scuola da sezione di Colle Oppio e l’intelaiatura del suo partito è ancora quella da ex Msi. Quindi da un lato avverte l’esigenza di dichiararsi presentabile, dall’altro vuole preservare la propria identità, strizzando l’occhio a un elettorato identitario” .

Lo dice a Repubblica la politologa Sofia Ventura che non crede alla distanza tra Meloni e Fidanza, l’europarlamentare al centro dell’inchiesta di Fanpage.

Nella sua biografia Giorgia Meloni è piena di elogi per il dirigente Fidanza, definito un osso duro, una delle poche persone che conosco in grado di studiare come me”, aggiunge Ventura.

Per la politologa Giorgia Meloni è “più pericolosa” di Salvini:

Con le parole fascismo e nazismo, secondo Ventura, la leader di FdI ha un rapporto “molto ambiguo. Cerca di non menzionarle mai. L’altro giorno ha fatto un tweet per definire Salvo D’Acquisto “un eroe italiano”. Ma D’Acquisto venne assassinato dai nazisti, e lei non lo dice. In altre occasioni ha equiparato la prima e la seconda guerra mondiale, come se fossero uguali, come se nella seconda non ci fosse stata la Shoah”.

Per cui, “vogliono uscire da quella cultura, candidarsi a forza di governo, allo stesso tempo chiedono di essere accettati per quello che sono”.

E rispetto al leader della Lega, per la politologa, “Meloni è più brava, più “cattiva”, e guida un partito con una cultura vecchia, basta vedere l’idea di famiglia che propone. Salvini alla fine è un bamboccione, anche se senza scrupoli”.

Potrà anche andare a palazzo Chigi, ma “sarebbe inadeguata. Non dispone nemmeno della necessaria classe dirigente”.

E poi da Ventura una critica al sistema mediatico che ha in qualche modo aiutato la popolarità della Meloni, ”è stato troppo indulgente con lei”:

“Nel gioco di contrasto che crea. Si presenta come una donna graziosa, che buca lo schermo. Una leader che si tiene in forma, come rivelano le sue foto dalla palestra su Instagram. E poi al momento opportuno usa il pugno duro – sottolinea Ventura-. In tv sue interviste fanno audience. Perciò non la si vuole disturbare troppo”.

(da agenzie)

