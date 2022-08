LA MELONI INFURIATA PER L’IPOTESI TREMONTI ALL’ECONOMIA… LEGGERE I NOMI SE AVETE IL CUORE FORTE



Alta irritazione per Giorgia Meloni alla lettura dell’articolo di affaritaliani.it che scodella una ipotetica lista dei ministri nel caso in cui Fratelli d’Italia risulti il primo partito della coalizione.

Dal suo entourage è stata liquidata come “disinformazione”. Uno per tutti: ‘’Ministro dell’Economia: Giulio Tremonti’’: ma quando mai, significherebbe inimicarsi subito l’Unione Europea.

Circolano già le prime ipotesi sulla squadra di governo. Ufficialmente Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi affermano che i nomi verranno dopo e che oggi la priorità sono “le cose da fare”.

Ma dietro le quinte le trattative sono già cominciate.

Su Affaritaliani.it la prima bozza di un’ipotesi di intesa sulla composizione del governo che potrebbe tenere insieme tutte le sue componenti, nel caso in cui – come dicono i sondaggi attuali – Fratelli d’Italia risulti il primo partito della coalizione.

Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Antonio Tajani

Vicepremier e ministro dell’Interno: Matteo Salvini

Ministro degli Esteri: Franco Frattini

Ministro della Difesa: Giorgio Mulè

Ministro dell’Economia: Giulio Tremonti

Ministro dello Sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti

Ministro dei Rapporti con il Parlamento: Licia Ronzulli

Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: Maurizio Lupi

Ministro della Pubblica Amministrazione: Alessandro Cattaneo

Ministro della Giustizia: Giulia Bongiorno

Ministro del Welfare e del Lavoro: Guido Crosetto

Ministro del Turismo: Massimo Garavaglia

Ministro della Transizione Digitale: Massimiliano Capitanio

Ministro delle Politiche Agricole: Daniela Santanchè

Ministro dell’Istruzione: Francesco Lollobrigida

Ministro della Salute: Alberto Zangrillo

Ministro dei Beni Culturali: Alberto Barachini

Ministro delle Disabilità: Erika Stefani

Ministro dello Sport: Paolo Barelli

Ministro del mare: Giovanni Donzelli

Presidente della Camera: Riccardo Molinari

Presidente del Senato: Annamaria Bernini

(da Affariitaliani)

Correlati