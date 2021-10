IL GIORNALE ON LINE HA CORRETTAMENTE CONSEGNATO IL “GIRATO” ALLA PROCURA



Li voleva Giorgia Meloni ma adesso li ha la procura di Milano che – forse – farà un esame molto approfondito e scevro da interpretazioni di parte.

L’acquisizione del video integrale dell’inchiesta giornalista condotta da Fanpage sulla campagna elettorale di Fdi a Milano.

E’ uno dei primi passaggi dell’inchiesta milanese avviata venerdì scorso in seguito all’esposto presentato in procura da Europa Verde.

Secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari milanesi, è in corso in queste ore l’acquisizione del filmato intergrale – circa 100 ore di girato – da parte dei militari della Guardia di Finanza. Il video sarà poi analizzato dagli inquirenti chiamati a valutare la presenza di profili penalmente rilevanti in capo ai protagonisti della vicenda.

Nel servizio, andato in onda giovedì sera su La7, si vedono l’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza, lo storico esponente della destra milanese Roberto Jonghi Lavarini mentre parlano di finanziamenti in nero e di un sistema di “lavatrici” per ripulire le somme di denaro ricevute dal partito.

Altri esponenti del partito fanno saluti romani, inneggiano a Hitler e al fascismo, prendono di mira gli ebrei e dileggiano il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi, autore di numerose inchieste giornalistiche sul mondo dell’estrema destra e sui movimenti neofascisti.

Il fascicolo di indagine aperto venerdì scorso dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e affidato ai pm Giovanni Polizzi e Piero Basilone ipotizza i reati di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio.

(da agenzie)

Correlati