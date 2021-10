SI PROCEDE PER FINANZIAMENTO ILLECITO… LAVARINI NEL FILMATO FA I NOMI DEI DESTINATARI DEI FONDI ILLECITI



La procura di Milano ha disposto l’acquisizione, attraverso la Guardia di finanza, dell’intero girato con cui è stata realizzata la seconda puntata sulla “lobby nera”. L’indagine, intanto, prosegue con l’ascolto dei testimoni.

Nel filmato, tra l’altro, si vede la consegna, il 30 settembre scorso, poco prima delle elezioni comunali, di un trolley a una persona, in teoria pieno di soldi, in pratica pieno di libri su Olocausto e Costituzione, come raccontato dai cronisti di Fanpage.

Jonghi Lavarini, nel corso del servizio tv girato con telecamera nascosta, fa anche dei nomi di persone a cui dovrebbe andare il denaro ma Fanpage al momento li ha oscurati.

Sarà la procura a dover far luce anche su questo passaggio: intanto si sta ragionando se si possano configurare reati per il caso della valigetta, un tema giuridico che vede al centro la figura del cosiddetto “agente provocatore”.

(da agenzie)

Correlati