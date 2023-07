LA RICERCA ALL’INTERNO DEI DISPOSITIVO VERRA’ FATTA CON PRECISE PAROLE CHIAVE PER RICOSTRUIRE LE INTERAZIONI



La procura di Milano ha sequestrato il cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un’ex compagna di liceo. Il decreto di sequestro riguarda il cellulare e la sim.

Da quanto si apprende da fonti investigative la ricerca all’interno del dispositivo verrà fatta dalla polizia giudiziaria con precise parole chiave per cercare di ricostruire le eventuali interazioni a partire dal 19 maggio scorso, quando ci sarebbe stata la presunta violenza.

Prima di procedere al sequestro, inquirenti e investigatori hanno lasciato la possibilità al giovane di consegnare autonomamente il suo smartphone.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Luglio 14th, 2023 at 21:47 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.