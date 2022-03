L’ARTICOLO DENUNCIA DEL WASHINGTON POST



In una squallida aula russa con tappeti logori, gli studenti della scuola elementare si sono allineati per formare la forma della lettera Z: il simbolo usato su gran parte dell’equipaggiamento militare della Russia in Ucraina e un emblema di sostegno in patria, che appare ovunque, dalle fermate degli autobus agli adesivi delle auto ai loghi aziendali.

Ora è diventato parte delle lezioni in classe, mentre il Cremlino espande la sua propaganda anti-Ucraina agli studenti fin dall’asilo. Si tratta di un altro fronte del presidente Vladimir Putin per criminalizzare il dissenso e imporre un marchio indiscutibile di patriottismo, anche se la Russia è sempre più isolata

Nel corso delle ultime tre settimane, migliaia di post sono apparsi sui social media russi con gli scolari – fino all’età delle scuole superiori – che frequentano speciali “lezioni patriottiche” o posano per le foto formando i segni Z e V-per-vittoria.

“Sono per il presidente. Sono per la Russia!”, esclama un insegnante in una clip pubblicata sabato da una pagina ufficiale della regione di Nizhny Novgorod, circa 250 miglia a est di Mosca.

“Siamo uniti e quindi invincibili!” urla un coro di bambini nella telecamera, tenendo in mano palloncini nei colori bianco-blu-rosso della bandiera russa.

Il ministro dell’istruzione russo, Sergey Kravtsov, ha apertamente descritto le scuole come centrali nella lotta di Mosca per “vincere la guerra informativa e psicologica” contro l’Occidente. Allo stesso tempo, la Russia ha imposto leggi contro la diffusione di notizie “false” o di “discredito” delle forze armate russe – spingendo molti giornalisti e attivisti a lasciare la Russia.

Il regolatore di Internet del paese, Roskomnadzor, ha anche ordinato ai media di cancellare i reportage che utilizzano le parole “invasione” o “guerra” e basarsi solo su fonti ufficiali del governo, che chiamano la guerra in Ucraina una “operazione speciale”. La TV di stato russa ha rimosso tutti gli spettacoli di intrattenimento dalla sua programmazione, riempiendo le trasmissioni con talk show pieni di propaganda e notizie controllate dallo stato.

Il 3 marzo, Kravtsov ha detto che più di 5 milioni di bambini in tutta la Russia hanno guardato una lezione chiamata “Difensori della pace”. Fa parte di una serie prodotta dal governo e trasmessa online nelle scuole o data agli insegnanti sotto forma di slide show per le lezioni obbligatorie. La serie comprende altri episodi, tra cui “Conversazione adulta sul mondo”, tutti che spingono i discorsi storici revisionisti di Putin che giustificano l’invasione dell’Ucraina. (Le registrazioni di queste lezioni sono state esaminate dal Washington Post).

Ai bambini viene detto che l’Ucraina non è mai esistita veramente come paese e che una volta era solo un piccolo pezzo di terra chiamato Malorossiya. Segue una proiezione di diapositive di mappe, sostenendo che l’Ucraina moderna è una costruzione dell’Unione Sovietica e aree come la penisola di Crimea – che la Russia ha annesso con la forza nel 2014 – cadde accidentalmente nelle mani di Kiev dopo il crollo sovietico nel 1991.

La lezione si sposta all’epoca della seconda guerra mondiale, notando una verità storica che alcune fazioni in Ucraina hanno collaborato con i nazisti, anche se molti ucraini hanno combattuto contro l’Asse. Ma poi la lezione continua a riecheggiare la propaganda di Putin di usare calunnie “naziste” contro l’attuale governo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Gli eventi delle ultime settimane, come gli attacchi russi contro obiettivi civili tra cui un reparto maternità a Mariupol e una scuola vicino alla città occidentale di Kharkiv, sono presentati come fake news. La narrazione dei tentativi “creati da Washington” di “imbiancare l’Ucraina” è particolarmente enfatizzata nelle sessioni per i liceali e gli studenti universitari, che sono più propensi a evitare la TV di stato e ottenere la maggior parte delle loro informazioni online.

Le principali piattaforme occidentali come Instagram e Facebook sono state vietate in Russia, costringendo le persone a utilizzare reti private virtuali, o VPN, per aggirare i blocchi. A sua volta, le autorità russe hanno bloccato più di 20 dei servizi VPN più popolari.

In una presentazione scolastica ottenuta dal Dossier Center di Londra, un outlet investigativo finanziato dall’oligarca russo auto-esiliato Mikhail Khodorkovsky, i tentativi russi di spostare la colpa per gli attacchi alle aree residenziali di Kharkiv.

“Falso: L’esercito russo sta attaccando aree residenziali a Kharkiv. Vero: le armi russe di alta precisione colpiscono solo obiettivi militari e non colpiscono i civili, cosa che il Ministero della Difesa ha detto molte volte”, si legge.

La presentazione esorta anche i bambini a fidarsi solo delle fonti ufficiali, come i siti web del Ministero della Difesa russo, Putin e i media di stato.

Alcuni genitori, indignati dall’indottrinamento politico che coinvolge i bambini, hanno cercato di cancellare i servizi fotografici con le immagini della Z.

Alla figlia di Igor Kostin, che frequenta la scuola superiore nella zona di Krasnodar, a est della Crimea, è stato detto di “vestirsi bene e di essere carina” per un evento di venerdì.

“Ha detto che le avrebbero detto cos’è solo per il giorno dopo”, ha detto Kostin in un’intervista. “Anche ai bambini non è stato detto a cosa avrebbero partecipato”.

Kostin ha mandato un messaggio all’insegnante e ha appreso che la scuola doveva partecipare alla “Primavera della Crimea” – una celebrazione degli otto anni da quando la Russia ha annesso la penisola dopo la rivoluzione Maidan dell’Ucraina, che ha spodestato un presidente pro-Mosca.

Putin ha anche usato la data per organizzare un raduno pro-guerra a Mosca per esaltare i “valori cristiani” della Russia e ritrarre la lotta come una misura necessaria per fermare “neonazisti e nazionalisti estremi” in Ucraina dal commettere “genocidio”.

Kostin ha detto alla scuola che sua figlia non avrebbe partecipato alla celebrazione, citando le leggi sull’istruzione che vietano di portare la politica in classe.

“Su 22 studenti della classe, solo cinque genitori hanno mandato i loro figli a scuola quel giorno”, ha detto.

Ma ha affermato che non ci sono state manifestazioni pubbliche di opposizione da parte di altri genitori. “Forse erano tranquillamente d’accordo con me … ma la gente è terrorizzata”, ha detto Kostin. “Quelli a favore del presidente possono dirlo apertamente, ma tutti gli altri sono molto intimiditi”.

In un video che Kostin ha mostrato al Post, si vedono decine di studenti di altre classi marciare e ballare con bandiere russe su una canzone di guerra patriottica, con segni Z sul petto fatti con nastri di San Giorgio, un simbolo della seconda guerra mondiale in Russia

“Questo è ciò di cui mia figlia avrebbe dovuto far parte?”, ha detto. “Alla fine, hanno messo in fila anche i bambini per formare la Z”.

Una madre di un giovane figlio di Gatchina, circa 30 miglia a sud di San Pietroburgo, ha detto al Post che era preoccupata che la propaganda di guerra si insinuasse nella scuola del figlio

“Così ho chiesto attentamente a mio figlio se erano costretti a partecipare a qualcosa”, ha detto la madre, che ha parlato in condizione di anonimato per evitare di attirare l’attenzione delle autorità.

“E venerdì [18 marzo], ha detto che a diversi bambini della sua classe che avevano magliette bianche è stato chiesto di formare la lettera V e di indossare nastri di San Giorgio”, ha detto. “[Mio figlio] non ha partecipato alla foto, ma mi sono comunque arrabbiata”.

Dopo una denuncia collettiva all’insegnante, la foto è stata tolta dalla pagina del social network della scuola.

“[L’insegnante] era terribilmente arrabbiata con noi”, ha detto la madre. “Dice che l’amministrazione l’ha rimproverata a causa nostra e che l’abbiamo delusa”.

Kamran Manfly, un insegnante di geografia di 28 anni di Mosca, ha rifiutato di tenere “le lezioni patriottiche”. Mentre l’invasione andava avanti, la scuola ha ordinato alla facoltà di usare solo il linguaggio approvato dallo stato quando si discuteva dell'”operazione speciale” con gli studenti, ha detto

L’8 marzo, Manfly ha scritto su Instagram: “Recentemente a scuola, mi è stato detto che non potevo avere altre prese di posizione oltre a quella ufficiale e statale. Sapete una cosa? Ne ho una! Non voglio essere lo specchio della propaganda statale”.

Manfly ha detto all’emittente in lingua russa Meduza che l’amministrazione scolastica lo ha licenziato il giorno dopo. Ha affermato che una delle guardie della scuola lo ha attaccato quando è tornato a prendere i suoi effetti personali

“Gli insegnanti sono fuggiti immediatamente nei loro uffici, per non aiutare e non partecipare, che è la parte più triste. Tutti tengono la bocca chiusa, o hanno paura o sono solidali”, ha detto a Meduza, aggiungendo che su 150 dipendenti della scuola, solo un insegnante lo ha chiamato ed ha espresso il suo sostegno.

