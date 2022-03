CHE ABBIANO PRESO ESEMPIO DAI SOVRANISTI ITALIANI?



«Nei territori liberati della regione di Zaporizhzhia (una città dell’Ucraina sud-orientale di 731.922 abitanti, ndr), verranno cancellati ai residenti i debiti per i prestiti bancari e i prezzi dei servizi di pubblica utilità saranno adeguati a quelli russi». Questo il messaggio che la propaganda russa ha fatto veicolare, tramite radio, in queste ore nelle regioni dell’Ucraina già occupate dall’esercito di Mosca.

A pubblicare il video è stato il canale di Nexta Tv.

Il messaggio arriva dopo giorni di proteste in varie zone dell’Ucraina occupate dalle forze russe.

(da agenzie)

