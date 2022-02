SALVINI DOCUMENTA LE SUE GIORNATE IN ISOLAMENTO: “ZERO SINTOMI. NIENTE MEDICINE, SOLO VITAMINE”



Matteo Salvini, trovato positivo giovedì nel momento di entrare a Montecitorio per assistere al giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è costretto a rimanere in casa per rispettare il periodo di quarantena.

Ma il suo attivismo non conosce sosta e lo documenta sui social, come da consolidate abitudini.

Sul suo profilo Instagram il leader della Lega posta alcune immagini che spiegano come passa le giornate, nelle pause delle telefonate e dei contatti con collaboratori e colleghi di partito, oltre ai collegamenti esterni come quello di ieri con un convegno a Marina di Carrara. «Pomeriggio in quarantena.

«Fra telefonate, Zoom e mail, farina biologica di Kamut, acqua, sale e lievito naturale: stasera pizza» scrive Salvini. E ancora: «Secondo giorno di quarantena e giornata mondiale della Nutella, il risultato è molto calorico». Infine, eccolo alle prese con un cesto di arance: «Positivo ma zero sintomi. Niente medicine, solo vitamine».

(da il “Corriere della Sera”)

