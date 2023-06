“NON MI RITROVO IN QUESTA LINEA POLITICA” DICE D’AMATO… NON SI RITROVA A BATTERSI PER I PRECARI E CONTRO IL LAVORO NERO: MA DOVE PENSAVA DI ESSERE? IN FDI O NELLA LEGA?



Dieci minuti di partecipazione al corteo M5s e un abbraccio con Giuseppe Conte. La presenza a sorpresa della segretaria del Pd Elly Schlein alla manifestazione “Basta vite precarie” accende la polemica nel partito e apre il solco, fin qui tenuto quasi sempre sotterraneo, tra l’anima reazionaria e la sinistra del partito.

L’ultimo in ordine di tempo a prendere posizione è il consigliere regionale del Lazio Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità e candidato governatore alle ultime regionali, che con un tweet ha annunciato il suo addio all’Assemblea nazionale dei dem: “Ho comunicato a Stefano Bonaccini (presidente del partito, ndr) le mie dimissioni dall’Assemblea nazionale del Pd. Brigate e passamontagna anche no. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5s. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica”.

La comparsa di Schlein “è stato un errore politico e una sottovalutazione, vedo una sorta di spirito gregario in questa partecipazione”.

(da agenzie)

