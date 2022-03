FATELO PAGARE DA MOSCA IN RUBLI SPORCHI DI SANGUE



Il professor Alessandro Orsini è sotto contratto Rai. Il docente della Luiss, diventato famoso per le sue posizioni per così dire non ostili al regime russo di Vladimir Putin, è da due puntate retribuito dalla trasmissione di Rai3 “Carta bianca” condotta da Bianca Berlinguer.

A Viale Mazzini si parla di un compenso di “circa 2mila euro a puntata”. Il contratto prevederebbe sei appuntamenti.

Il professore Orsini teorizza dall’inizio della guerra in Ucraina che “Putin ha vinto”. E che “Biden vuole la guerra perché gli conviene”. E “se ce la guerra è colpa dell’occidente”. Dunque secondo Orsini “bisogna avere il coraggio di ammettere che Putin ha già vinto”.

Interpellata dal Foglio Bianca Berlinguer non conferma e non smentisce: “I contratti della Rai devono rimanere in Rai, come succede in tutte le reti. Non ho altro da aggiungere”.

Orsini è la punta di diamante insieme a Mauro Corona e Andrea Scanzi. Eppure anche ieri Carta bianca è stata battuta negli ascolti dalla concorrenza della televisione commerciale: ieri sera infatti si è fermata al 5,1 per cento di share, superata da Di Martedì su La7 (7,1 per cento) e Fuori dal Coro (5,6 per cento).

(da il Foglio)

