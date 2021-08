AVEVA RAGIONE ECO QUANDO HA DETTO CHE “I SOCIAL DANNO DIRITTO DI PAROLA A LEGIONI DI IMBECILLI”



Fare la domanda sbagliata al personaggio giusto, ma accusandolo (preventivamente) di non essere a conoscenza della risposta. Il divulgatore scientifico e noto volto della televisione Mario Tozzi, è stato accusato da un “utente X” sui social di non conoscere il significato del secondo principio della termodinamica.

Parole che rappresentano al meglio il pensiero espresso da Umberto Eco sui social network: “Danno diritto di parola a legioni di imbecilli”. Per questo la risposta dell’esperto è da incidere nella storia.

“Se azzerassimo tutte le emissioni clima alteranti ora, se, in questo preciso istante, ogni processo di combustione di tutte le fonti fossili cessasse, ci vorrebbero 45 anni per far ritornare la temperatura dell’atmosfera ai livelli odierni. Che dite, ci diamo una mossa? Dico”, ha scritto Mario Tozzi su Twitter.

Ed è lì che interviene a gamba tesa “l’esperto” GiuZ73 (che ora ha il profilo “protetto” che non permette, se non a chi era già suo follower, di visualizzare quel che scrive e di interagire con lui).

“Scusi, ma lei il significato profondo del secondo principio della termodinamica lo conosce? Secondo me no”.

GiuZ73 – che nella sua bio Twitter scrive “I cavalli vincenti si vedono alla partenza. Io avrei scommesso tutto su di te… E avresti perso” – accusa Mario Tozzi di non conoscere uno dei principi fondamentali della termodinamica.

Ma è sicuro di quel che dice? L’esperto divulgatore scientifico, infatti, è “costretto” a rispondere sciorinando il suo curriculum: “No, ho solo una laurea in geologia, un dottorato in geofisica e una laurea illustre, oltre a essere primo ricercatore del CNR, mentre lei è GiuZ, vero?”.

E da lì, GiuZ73 si è “protetto” su Twitter.

