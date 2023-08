LA ASL SMENTISCE FAVORITISMI: “ABBIAMO SOLO TUTELATO LA PRIVACY”, DANIELONA E’ STATA FATTA ACCOMPAGNARE IN UNA STANZA APPARTATA “SECONDO UN PROTOCOLLO CHE VIENE ATTIVATO PER EVITARE ANCHE PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO”



C’è chi ha fatto polemica sui social, così la Asl si è affrettata a mandare in giro un comunicato per precisare che no, non c’è stato nessun presunto scavalcamento di fila al pronto soccorso dell’ospedale di Lido di Camaiore (Lucca) da parte del ministro Daniela Santanchè.

Così la Asl Toscana Nord Ovest ha spiegato come sono andate le cose secondo prassi e protocolli consolidati per tutelare la privacy dei personaggi noti.

“Martedì sera intorno alle 21.30 è arrivato un importante personaggio pubblico che accompagnava un proprio congiunto – spiega la Asl riferendosi al ministro Santanché – Ai personaggi popolari, analogamente a quanto avviene per ogni altro utente, si assegna un codice di priorità” per essere visitati dai medici “che viene rispettato, così come abbiamo avuto conferma sia avvenuto ieri sera, con attesa in linea con quella degli altri pazienti”.

“Però – specifica la Asl – può venire attivato un ‘corridoio di tutela della privacy’ soprattutto se richiesto dalle forze d’ordine per evitare, come in questo caso, ogni problematica” di ordine pubblico ed è forse qui che si è generato l’equivoco rimbalzato sui social web per un presunto favoritismo nei tempi della visita medica per la persona che veniva accompagnata dal ministro del Turismo.

L’utente che segnalato la circostanza sui social ha descritto l’arrivo del ministro con la scorta dei carabinieri ipotizzando che avesse saltato la fila con decine di pazienti in coda. Invece la Asl ha precisato che la persona accompagnata da Santanché è stata visitata dai medici con le stesse tempistiche previste per tutti i pazienti in base all’urgenza e agli altri criteri stabiliti; l’unica differenza, è stato ribadito, è stata l’attivazione del ‘corridoio per la tutela della privacy’.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Agosto 31st, 2023 at 12:38 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.