E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui! Il video di Giorgia Meloni che a Caivano saluta Vincenzo De Luca rivolgendogli la frase “Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni, come sta?” somiglia tanto a una sceneggiata preparata a tavolino.

Il motivo? In queste foto si vede benissimo il Capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, Fabrizio Alfano, posizionato col cellulare pronto esattamente nella posizione dalla quale verrà girato il video, prontamente diffuso poi ai canali social vicini alla Meloni.

C’è anche la foto della “pistola fumante”, con Alfano di spalle che riprende la scena: si vede chiaramente il telefonino che registra il momento del saluto con parolaccia.

“Scrivi Giorgia” ha covato la sua piccola vendetta personale per più di tre mesi, da quando lo scorso 16 febbraio, un video “rubato” registrò De Luca che, nel corso della manifestazione di Roma con i sindaci della Campania, su un divanetto di Montecitorio, disse: “Ma è tollerabile questo atteggiamento così? Ci sono centinaia di sindaci, che stanno qua, che non hanno i soldi per l’ordinaria amministrazione. Lavora? Ma lavora tu, stronza”, in risposta alla Meloni, che gli aveva detto: “Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più”.

Come mai De Luca non ha risposto a tono? Da quello che risulta a Dagospia, anche per lo “sceriffo” la vendetta è un piatto che va servito freddo. Occhio quindi alle prossime dirette social del venerdì…

