L’exploit delle squadre italiane nelle competizioni europee ha riportato il movimento calcistico italiano al centro dell’attenzione mediatica degli altri paesi. Luigi De Siervo, ad di Lega Serie A, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS rivelando imminenti novità.

“Stiamo creando un prodotto più interessante, – confessa De Siervo – stiamo lavorando sulla sua qualità, il tempo effettivo delle partite è cresciuto e oggi arriva al 66%, va valorizzato il restante 33% che deve essere più attrattivo. I fondi internazionali hanno iniziato a negoziare con l’Italia perché siamo il campionato con più potenziale, visto che per decenni siamo stati i migliori. Dobbiamo migliorare negli stadi, ma la bellezza delle nostre città e la storia che portano è unica”.

Le novità della Lega Serie A

“Puntiamo a ottenere tra i 1.150 ei 1.380 milioni di euro a stagione per l’Italia – sottolinea l’ad Luigi De Siervo – vogliamo far crescere i ricavi che arrivano dall’estero, stiamo trattando con intermediari e e fondi per commercializzare e distribuire il canale della Serie A, che in tal caso sarebbe pronto entro un anno. Inoltre, abbiamo chiuso un accordo da 10 milioni a stagione con il Governo: il nostro campionato fuori dall’Italia si chiamerà Serie A Made in Italy”.

(da agenzie)

