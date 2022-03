CNN: “MINE ANTICARRO E DECINE DI MIGLIAIA DI MILITARI A DIFENDERLA“



La capitale dell’Ucraina Kiev è sotto fortissimi bombardamenti da questa notte. La corrispondente internazionale della Cnn Clarissa Ward ha descritto la capitale ucraina pronta all’assedio.

«Le forze ucraine», ha detto, «sono ovunque. Hanno scavato posizioni difensive lungo tutte le principali linee di comunicazione che portano in città e sparso trappole anticarro. Questa è una città fortificata ora. E anche se le forze russe sono in grado di circondarla, servirà una terribile battaglia per prenderla».

Secondo il sindaco Vitali Klitschko la città dispone attualmente di risorse mediche e alimentari per soltanto una o due settimane. L’altro inviato della Cnn Matthew Chance dice che in città circola la voce che il grande assalto dei russi si avvicina.

(da agenzie)

Correlati