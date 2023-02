FEDEZ SCATENATO INSULTA MARIO GIORDANO: “SEI LA CLOACA DEL GIORNALISMO, TESTA DI CAZZO”… “CI SEI RIMASTO MALE PERCHE’ HO FATTO VEDERE I TUOI AMICI VESTITI DA NAZISTI?”… GIORDANO NEGA MA FEDEZ LO INCHIODA CON UNA REGISTRAZIONE AUDIO: LA GIORNALISTA E’ UNA INVIATA DI FUORI DAL CORO



Questa volta Fedez il silenzio social, che tanto mistero aveva creato nella settimana post-Sanremo, lo ha rotto davvero.

A scatenare l’ira di Fedez, che l’ha condivisa con i suoi follower di Instagram in una serie di stories, è stata invece l’iniziativa giornalistica “scriteriata” di una redazione televisiva, quella della trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro.

Il programma di Rete 4 aveva pensato bene di preparare un’inchiesta sulla presunta omosessualità del rapper milanese. Come? Indagando in primis tra gli amici di Fedez. Non la migliore delle idee, decisamente. Avvertito delle intenzioni della redazione di Mediaset da uno degli amici, Fedez ha alzato il telefono per dirne quattro alla giornalista autrice del futuribile servizio. Quindi ha fatto piovere fuoco e fiamme su Fuori dal coro e su Mario Giordano tramite i suoi social. Ecco come.

«Allora oggi ho facilitato il lavoro della “giornalista” d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere», ricostruisce Fedez per i suoi fan, dopo aver mandato in onda alcuni istanti della conversazione con la malcapitata. «Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste».

Quindi le attenzioni del rapper si spostano direttamente sul “mandante” della tentata inchiesta. «Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al c***o. Perché mai Fuori dal coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per sapere se sono omosessuale? Perché ho fatto vedere i vostri amici fascistelli vestiti da nazisti? Vi siete presi male? Mario Giordanino… Teste di c***o», sbotta Fedez.

L’artista, fuori di sé per la scoperta, alterna clemenza a ira funesta. La prima, tutto sommato, è concessa alla giornalista “intercettata”. «Mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso dare o fare lezioni di morale o di coerenza a nessuno però ci metto sempre la faccia. E mi sembra veramente ingiusto non taggare qui il profilo della giornalista, però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio. Per cui va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand’era adolescente….». Per Giordano, invece, nessuna pietà. Attacca ancora a testa bassa il rapper: «Dopo che avete fatto questa inchiesta, amici di Fuori dal Coro, potete farne una per me? Vi chiedo per favore: io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Me lo domando da una vita, e se lo domandano in tanti secondo me. Ciao Marietto, ciao Marietto».

La replica di Giordano e la controreplica di Fedez

A stretto giro l’interessato, Mario Giordano, ha replicato negando che l’inchiesta in oggetto sia opera della sua trasmissione. «Caro Fedez ti sei sbagliato: Fuori dal coro non ha mai mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale», scrive il giornalista, sostenendo che il programma si occuperà di altri temi più rilevanti e pregando dunque Fedez di astenersi dal diffamarlo.

Ma la tesi di Giordano viene smontata subito dopo dallo stesso Fedez, che sempre via social trasmette un frammento audio della conversazione telefonica con la giornalista che afferma di stare lavorando ad un’inchiesta proprio per Fuori dal Coro. Il caso, decisamente, non è chiuso.

(da Open)

