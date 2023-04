“RIFIUTARE PARTE DEGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI VUOL DIRE RINUNCIARE ALLA CRESCITA, A POSTI DI LAVORO E ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO: MELONI NON PUO’ ESSERE COSI’ STUPIDA”



“I populisti di destra” in Italia “se ne infischiano” tanto da rivelarsi incapaci di sfruttare “l’offerta di aiuti senza precedenti dell’Ue”.

Si legge oggi sul giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung, in un pezzo di commento redatto da Ulrike Sauer. Il corrispondente dall’Italia domanda con toni tanto ironici quanto preoccupati: “Giorgia Meloni è ancora razionale?”.

Per Ulrike Sauer “il capo del governo ha fatto deragliare il programma senza precedenti finanziato dall’Ue per il futuro dell’Italia: Roma ha accumulato un grave ritardo nell’attuazione del piano di ricostruzione da 191 miliardi di euro. Il Paese, fortemente indebitato, sta mettendo a rischio un’opportunità unica: superare la sua decennale debolezza nella crescita”.

Infatti, il governo italiano – in seguito alla trattenuta della terza tranche da 19 miliardi da parte di Bruxelles – non avrebbe messo in atto “alcuno sforzo per rispettare la nuova scadenza di fine aprile”, dando così “l’impressione di aver già rinunciato all’obiettivo”. E mostrandosi, per giunta, del tutto incurante rispetto all’appello lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per tener fede, con una certa urgenza, agli impegni presi a livello europeo.

“Prima l’Italia ottiene ciò che ha sempre chiesto: la comunitarizzazione del debito. Poi i populisti di destra fanno come se i soldi non servissero”, con il rischio di “dare ragione a quei nordeuropei che hanno sempre pensato che sarebbe stato dannoso concedere al Paese mediterraneo un maggiore margine di manovra finanziaria”.

Se Meloni “rifiuterà parte degli aiuti agli investimenti, rinuncerà alla crescita, ai posti di lavoro, all’aumento del gettito fiscale e quindi alla riduzione del debito pubblico”, il risultato sarebbero “reazioni negative dei mercati finanziari e l’aumento dei tassi di interesse sui 2.700 miliardi di euro di debito”, scrive il giornalista, che chiude sottolineando: “C’è una sola speranza: Meloni non può essere così stupida”.

(da agenzie)

