DOVEVA ESSERE UNO SPETTACOLO OMAGGIO A FRANCO BATTIATO MA SI E’ TRASFORMATO IN UN FUORI PROGRAMMA FATTO DI RABBIA E INSULTI VERSO IL PUBBLICO



Doveva essere uno spettacolo omaggio a Franco Battiato, dal titolo appunto “Battiato – Segnali di vita e arte”, quello di sabato 26 agosto a Selinunte, in provincia di Trapani e si è trasformato in un fuori programma fatto di rabbia e insulti verso il pubblico.

I video dimostrano chiaramente Morgan prendersela con i presenti, i quali avevano pagato un biglietto per ascoltare lo spettacolo.

Stando a quanto riportato da siti locali come TrapaniOggi, il pubblico rumoreggiava perché in uno spettacolo dedicato a Battiato non c’era stata ancora nessuna canzone dell’artista catanese.

Alle proteste del pubblico, Morgan ha cominciato a contrattaccare e insultare: “Siete venuti a rompere i coglioni a me, che vi ho dato una cosa? La società è una merda fatta da voi, ho dei sentimenti! Non sono un personaggio. Andate a vedere Marrakech, andate a vedere Fedez. Vai a fare in culo! Frocio di merda”.

Sembra di rivedere quasi i litigi di Carmelo Bene nell’assistere a Morgan che cerca di difendersi dagli attacchi: “Avete pagato ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Andate a casa vostra. Rispettate quello che state vedendo”.

“Non vado avanti perché qua siamo tornati indietro, ma vi faccio vedere quanto nobile io sia. L’indignazione ce l’ho io perché siete voi al mondo. Guarda come ride, fai vedere la tua faccia da schiaffi. Sei tra Aldo Grasso e uno che ha la faccia da schiaffi. Perché ridi? Ti fa ridere, vero? Ti senti migliore? Trovi ridicola la scena? Tu, mischiato tra i tanti, senti che è ridicolo quello che stai vedendo vero? Voi che mi diciate smettila, siete i direttori artistici? Siete il pubblico, voi. Ma che è? Siete dei bifolchi. Avete pagato ma non sapete chi sono. Non sapete chi sono. Andate a casa vostra. Rispettate quello che state vedendo.

(da Fanpage)

