Ogni volta che Nello Scavo torna dall’Ucraina è preso dalla frustrazione. Come corrispondente di guerra per il quotidiano nazionale italiano Avvenire, sa che la prima domanda che la gente gli farà è: “È davvero così grave come dicono?”.

“A volte penso che solo se torno gravemente ferito la gente inizierà a prendermi sul serio”, ha detto al Guardian. “È come se non credessero che la Russia stia massacrando i civili. Il problema è che Vladimir Putin ha sempre goduto di ampie simpatie nella politica e nell’opinione pubblica italiana, e il Cremlino ha sempre goduto di un’efficace propaganda qui”.

Sebbene il governo italiano di estrema destra sia uno dei più convinti sostenitori europei dell’Ucraina, la propaganda e la disinformazione russa permeano i media italiani – cosa che i ricercatori attribuiscono alla politica e allo storico anti-atlantismo – con ospiti apertamente filo-russi invitati nei talk show più popolari del Paese. Un sondaggio pubblicato da Ipsos ad aprile ha rivelato che quasi il 50% degli italiani preferisce non schierarsi nel conflitto.

Matteo Pugliese, ricercatore italiano di sicurezza e terrorismo presso l’Università di Barcellona, ha seguito la sfilata di funzionari governativi, ideologi e personaggi mediatici russi ospitati dalle reti televisive italiane dopo l’invasione russa. Tra questi, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e la sua portavoce Maria Zakharova, l’ideologo ultranazionalista russo Alexander Dugin, Olga Belova, giornalista di Russia 24, un’emittente che ha negato il massacro di Bucha, e Yulia Vityazeva, giornalista di NewsFront – con sede nella Crimea occupata dalla Russia e gestita dall’FSB – che in un post su Telegram ha auspicato che una bomba colpisse il concorso canoro Eurovision a Torino dopo la vittoria dell’Ucraina.

“Rispetto ad altri Paesi dell’Europa occidentale, l’Italia ha dato un’esposizione sproporzionata alla propaganda russa, secondo me semplicemente perché i produttori televisivi volevano aumentare lo share di certi programmi con dibattiti accesi”, ha detto Pugliese.

Pugliese ha notato che il maggior numero di propagandisti russi, 12, sono stati ospitati da Rete4, un canale di Mediaset, di proprietà di Silvio Berlusconi, un vecchio amico di Putin che, pochi mesi prima di morire, ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha “provocato” l’invasione della Russia. Berlusconi, che è stato tre volte primo ministro, ha coltivato stretti rapporti con il presidente russo, elogiando la sua leadership e contribuendo a stringere accordi energetici che per alcuni sono la causa dell’attuale dipendenza dell’Italia dal gas russo.

“In Italia, soprattutto i partiti di destra hanno mantenuto buoni rapporti con Putin”, ha detto Scavo. “Non solo Berlusconi, ma anche l’attuale vice premier Matteo Salvini, che indossava una maglietta con il volto di Putin”.

L’anno scorso il Copasir, il comitato parlamentare italiano per la sicurezza, ha avviato un’indagine in seguito alla diffusa preoccupazione per l’apparizione di commentatori russi legati al Cremlino sui canali di informazione italiani, mentre diversi giornalisti ucraini si sono rifiutati di accettare inviti a programmi televisivi italiani.

In alcuni casi gli ospiti della TV italiana non sono propagandisti russi, ma commentatori italiani che sembrano vedere la guerra come il risultato di una provocazione occidentale. Uno di questi, regolarmente invitato a La7 e alla Rai, è Alessandro Orsini, professore di sociologia del terrorismo e della violenza politica alla Luiss di Roma.

Orsini ha detto pubblicamente che Zelensky è un “criminale di guerra” tanto quanto Putin ed è diventato così popolare che i suoi dibattiti nei teatri italiani fanno il tutto esaurito. Orsini, che si definisce pacifista, ritiene che l’unico modo per salvare l’Ucraina sia riconoscere la presunta vittoria di Putin. Le sue idee sono diffuse nel movimento pacifista italiano, con diversi intellettuali che spingono per la pace a costo della resa dell’Ucraina. Quando è stato accusato di essere filo-russo, Orsini ha detto di “non avere nemmeno un amico russo”.

“Non è pacifismo suggerire la resa come soluzione”, ha detto Arianna Ciccone, fondatrice di Valigia Blu, un sito web italiano di factchecking indipendente, e co-fondatrice del Festival Internazionale del Giornalismo.

“Queste persone sono sempre state storicamente anti-Nato. Nascondono ipocritamente il loro antiamericanismo dietro una ‘maschera’ di pacifismo. In alcuni casi questo si traduce in un vero e proprio sentimento anti-ucraino. Spesso abbiamo avuto in TV noti giornalisti e filosofi che hanno espresso dubbi su Bucha e Mariupol. Nemmeno di fronte a una montagna di prove hanno avuto il coraggio di ammettere la verità. Come possono essere pacifisti?”.

L’anno scorso, uno studio indipendente dell’Istituto per il Dialogo Strategico (ISD) ha rivelato che l’Italia era il paese con più condivisioni sui social dei post che mettevano in dubbio i crimini di guerra russi perpetrati a Bucha.

I conduttori televisivi italiani difendono la loro decisione di ospitare presunti propagandisti russi o commentatori con “opinioni diverse” sulla guerra come parte del dovere di dare voce a entrambe le parti del conflitto. “Nel farlo, però, non sembrano preoccuparsi del fatto che chi difende l’invasione russa spesso diffonde disinformazione e contribuisce così a destabilizzare i telespettatori con affermazioni prive di fondamento”, ha aggiunto Ciccone.

Un esempio lampante è l’affermazione di Mosca – respinta dalle Nazioni Unite e utilizzata come giustificazione per l’invasione su larga scala nel 2022 – secondo cui l’azione militare ucraina nel conflitto del Donbas equivale a un genocidio. Decine di italiani si sono uniti ai “proxy” russi nel Donbass negli anni successivi al 2014 per combattere contro Kyiv.

La maggior parte di loro sono estremisti di destra attratti dall’ultranazionalismo russo, ma tra le loro fila si contano anche uomini appartenenti all’estrema sinistra.

In parte si tratta di un’eredità della forza del dopoguerra del Partito Comunista Italiano, che ha raggiunto un picco del 34,4% dei voti nel 1976 e ha sostenuto quella che era vista come la resistenza dei Paesi comunisti contro l’imperialismo americano.

Questa visione, in parte, anima ancora i sostenitori dell’estrema sinistra italiana che vedono nella Russia un baluardo contro gli Stati Uniti e credono anche alle affermazioni di Putin sui “nazisti ucraini”. In occasione del Giorno della Vittoria del 2022, festa che commemora la vittoria sovietica sulla Germania nazista, il partito comunista di Zagarolo, a Roma, ha diffuso una serie di manifesti con la lettera Z usata dal governo russo come motivo pro-guerra. Gli organizzatori dell’evento hanno respinto le critiche, affermando che “non si tratta di una provocazione”.

Secondo un sondaggio del Pew Research Center, pubblicato a luglio, l’Italia è tra i Paesi dell’UE in cui la fiducia nei confronti di Zelensky è più bassa. Secondo l’European Council on Foreign Relations, gli italiani sono risultati i più simpatici alla Russia tra gli Stati membri intervistati, e il 27% di loro attribuisce la responsabilità della guerra all’Ucraina e agli Stati Uniti.

“Il risultato di tutto questo è una grande confusione nell’opinione pubblica italiana, che si dibatte su chi incolpare per la guerra, dando la colpa in egual misura a Russia e Ucraina”, ha detto Pugliese. “Questo è certamente un successo per la propaganda del Cremlino”.

(da Guardian)

