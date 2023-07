IL POCO AFFIDABILE PRESIDENTE TUNISINO NON VUOLE ATTUARE LE RIFORME CHIESTE DAL FMI … IN CAMBIO DOVREBBE LIMITARE L’AFFLUSSO DI MIGRANTI, UNICA COSA CHE INTERESSA AL GOVERNO SOVRANISTA… MA GLI SBARCHI CONTINUANO: 802 IN 24 ORE



All’incirca 300 milioni di euro. A tanto ammonta il valore degli accordi compresi nel memorandum d’intesa in cinque pilastri, firmato oggi a Cartagine da Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Mark Rutte e il presidente tunisino Kais Saied.

Restano esclusi i 900 milioni di assistenza macro-finanziaria promessi da Bruxelles, ma vincolati al raggiungimento di un’intesa tra Saied e il Fondo monetario internazionale per la concessione di un prestito di 1,9 miliardi di dollari in cambio di riforme.. Resta un piccolo accordo, da implementare. Il ‘team Europe’, come il trio si definisce sui social al netto di ben tre visite insieme in Tunisia, è disposto a tutto purchè Saied fermi i flussi dei migranti che dall’Africa subsahariana vogliono arrivare in Ue. Nelle dichiarazioni finali alla stampa, il presidente tunisino mette in mostra il suo potenziale sull’Unione: da oggi il suo potere contrattuale è aumentato tanto che si permette di contestare pubblicamente le richieste del Fondo monetario internazionale, rivelandosi ancora una volta un’incognita sul futuro del suo paese, con elementi certi di discriminazione verso i profughi che premono sulle frontiere.

Il presidente si sente forte del nuovo accordo con il ‘team Europe’, lo usa come leva per tirare la corda nel negoziato con il Fmi che chiede riforme, privatizzazioni e iniziative che lo costringerebbero a eliminare i sussidi per la popolazione. La giornata di oggi silenzia i suoi discorsi anti-immigrazione (l’ultimo ieri), che secondo le organizzazioni dei diritti umani sarebbero alla base dell’escalation di violenza contro i migranti in Tunisia.

Il memorandum firmato, su 5 pilastri, prevede 150 milioni di euro per un “sostegno al bilancio nel contesto di un’agenda di riforme” come assistenza bilaterale per il 2023.

Il documento prevede “un accordo globale sul trasporto aereo o ‘Open Sky Agreement’. “Il cavo digitale Medusa con connessione a banda larga ad alta velocità e il settore digitale potrebbero essere sostenuti attraverso programmi su misura, in particolare per gli istituti di ricerca e istruzione”, si legge nel Memorandum, che prevede anche: “Individuazione degli investimenti infrastrutturali chiave. Un possibile accordo di investimento sostenibile per facilitare gli investimenti in tecnologie pulite, la promozione delle energie rinnovabili e l’accesso alle reti energetiche. Un forum per gli investimenti con le istituzioni finanziarie internazionali e il settore privato”.

Si punta poi a rafforzare la cooperazione in ambito energetico sulle rinnovabili

Il capitolo immigrazione prende 105 milioni di euro. “Il nuovo consistente pacchetto di sostegno finanziario dell’Ue per il 2023 di 105 milioni di euro, che quasi triplica il finanziamento medio annuo per la migrazione degli ultimi due anni”, si legge.

L’accordo prevede: “lavoro congiunto sulla migrazione per combattere l’immigrazione irregolare da e verso la Tunisia e sulla prevenzione della perdita di vite umane in mare, compresa la lotta contro i trafficanti e trafficanti di esseri umani, rafforzando la gestione delle frontiere, la registrazione e il rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti umani”.

È Mark Rutte infatti a sottolineare che “adesso tocca agli Stati membri dell’Ue approvare l’accordo raggiunto tra la Commissione Ue e la Tunisia, sono fiducioso che avrà un ampio supporto”.

Ma le Regioni non ci stanno e contestano la gestione dall’alto: “In merito alla collocazione dei migranti nei territori bisogna evitare decisioni calate dall’alto. C’è bisogno di una collaborazione che porti a scelte prese di comune accordo, tra governo e regioni”, fanno sapere i governatori, alla luce dell’aumento considerevole di sbarchi in Italia.

I governatori sarebbero divisi tra la linea di quelli del centrosinistra, che intendono gestire autonomamente le collocazioni, e quelli di centrodestra, in particolare la Lega, che lamenterebbero il malfunzionamento del sistema di accoglienza diffusa.

(da Huffingtonpost)

