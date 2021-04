NELLA CONFERENZA STAMPA LA RISPOSTA A UNA DOMANDA PRECISA



Nella conferenza stampa straordinaria per presentare le conclusioni sul vaccino AstraZeneca e i presunti legami con casi di trombosi verificatisi in alcuni Paesi europei, soprattutto tra donne under 60, l’Ema ha dichiarato che: «che i casi riportati di trombosi dovranno essere indicati come possibili effetti collaterali» del vaccino. Successivamente, rispondendo alle domande dei media, la presidente del Prac, la commissione di valutazione del rischio dell’Ema, Sabine Straus, ha chiarito che dalla valutazione è emerso «che c’è un forte legame tra il vaccino di AstraZeneca e gli eventi collaterali» rari e per questo motivo c’è una «probabile causalità tra gli eventi e la somministrazione del vaccino».

L’Ema ha quindi aggiunto che imporrà ad AstraZeneca «robusti studi per capire di più sugli effetti di rischio» del suo vaccino. La compagnia anglo-svedese dovrà fare «studi di laboratorio per cercare di comprendere meglio l’effetto dei vaccini sulla coagulazione, esaminare i dati esistenti di studi clinici ravvicinati per valutare si vi siano ulteriori informazioni sui possibili rischi e condurre anche studi epidemiologici».

(da agenzie)

